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К Дню молодежной столицы МТС прокачала сеть в центре Владивостока

МТС сообщает о модернизации сети во Владивостоке в преддверии массовых мероприятий, посвященных Неделе молодежной столицы и Дню города. Благодаря установке дополнительного телеком-оборудования скорость мобильного интернета в районе Центральной площади и набережной Цесаревича выросла в среднем на 25%. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Владивосток с 28 июня по 6 июля отмечает Неделю Молодежной столицы - для гостей и жителей города организованы концерты звезд и мастер-классы, работает гастроулица, «Маркет молодых» и лекторий. Основные праздничные мероприятия запланированы на 6 июля: на набережной Цесаревича состоятся выступления Антона Токарева, Ивана Панфилова, группы IOWA и других музыкантов, а на Центральной площади пройдет зрелищное мотофристайл шоу.

Чтобы обеспечить цифровой комфорт для жителей и гостей молодежной столицы, МТС увеличила скорость мобильного интернета и расширила LTE-покрытие в центре Владивостока. Высокоскоростной мобильный интернет позволит жителям и гостям города комфортно пользоваться всеми современными сервисами цифровой экосистемы МТС, общаться в мессенджерах, делиться фотографиями и видео в социальных сетях в режиме реального времени прямо с мероприятий.

«МТС в Приморском крае продолжает модернизацию сети, чтобы обеспечить качество мобильной связи. В преддверии значимых региональных мероприятий компания традиционно наращивает скорость интернета и расширяет покрытие в популярных местах массового отдыха. В целом, культурные и гастрономические фестивали уже стали визитной карточкой Приморского края - такие мероприятия ежегодно собирают сотни тысяч гостей и участников. Поэтому мы уделяем значительное внимание и созданию комфортной информационной среды для гостей города - запускаем бесплатные аудиогиды и цифровые путеводители. Так, в июне был запущен гастрономический гид по дальневосточной кухне от МТС Travel, который поможет сделать пребывание во Владивостоке еще более комфортным и разнообразным», — отметила директор филиала МТС в Приморском крае Евгения Сысоева.

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