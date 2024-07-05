Интеллектуальный учет на базе российского ПО «Пирамида 2.0» помогает дистанционно контролировать и управлять энергоснабжением Владимирского региона

Группа компаний «Системы и Технологии» организовала систему интеллектуального учета энергоресурсов на базе отечественного ПО «Пирамида 2.0» для гарантирующего поставщика Владимирского региона – «ЭнергосбыТ Плюс». Об этом CNews сообщили представители ГК «Системы и Технологии».

Развитие цифровизации энергетики

Владимирский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс» обеспечивает электроэнергией 10 городов области, а также два города теплом. Организация ведет комплекс работ от приема документов для заключения договоров энергоснабжения до выставления счетов и управления задолженностями за поставленные энергоресурсы на все категории потребителей.

Предпосылкой проекта стало развитие интеллектуализации энергетической отрасли согласно общенациональной стратегии по внедрению цифровых технологий в ключевые отрасли экономики. Внедрение программной платформы требуется для автоматизации учета энергоресурсов, оперативного мониторинга энергопотребления, прозрачности расчетов и надежного энергоснабжения потребителей.

Задача проекта – в построении информационно-аналитической системы дистанционного контроля поставляемых энергоресурсов с возможностью управления из единого прикладного ПО.

«Умный» учет на российской платформе

Для создания интеллектуальной системы АО «ЭнергосбыТ Плюс» выбрано российское программное обеспечение «Пирамида 2.0». Продукт создан владимирской командой разработчиков компании «АСТЭК» (входит в ГК «Системы и Технологии»). ПО включено в реестр Минцифры России (запись в реестре №1930 от 23.09.2016) и поддерживает работу с отечественными ОС и СУБД. Интерфейс пользователей различных категорий представлен в виде кросс-браузерного веб-интерфейса и мобильных приложений.

Платформа автоматически консолидирует данные с приборов учета абонентов в систему для дальнейшей обработки. Функции аналитики ПО помогают рассчитывать объемы энергопотребления и контролировать качество энергоснабжения, а также отслеживать хищения, сбои и несанкционированные вмешательства в работу счетчиков. Для формирования счетов настроен обмен данными учета между ПО «Пирамида 2.0» и биллинговой системой.

Укрепление финансовой дисциплины потребителей

Важным элементом ПО стал механизм удаленного управления нагрузкой. С помощью встроенных инструментов «Пирамида 2.0» сбытовая компания может дистанционно регулировать подачу энергоресурсов в случае необходимости.

«Возможность дистанционного управления приборами учета позволяет нам не только автоматически получать показания, но и эффективнее бороться с должниками. Нашим сотрудникам больше не требуется доступ к щиткам, не нужно затрачивать время на посещение объекта при ограничении или возобновлении подачи ресурса. Все вопросы решаются оперативнее», – сказала руководитель управления по работе с дебиторской задолженностью физических лиц компании Юлия Афонина.

Так внедрение интеллектуальной системы учета повышает платежную дисциплину потребителей. Благодаря точным и понятным счетам, люди лучше понимают сколько тратят на энергоресурсы, экономнее используют энергию и вовремя оплачивают счета, что приводит к уменьшению задолженностей.

Сбытовой компании цифровая платформа помогает оптимизировать работу персонала, оперативно контролировать и управлять процессами, что повышает качество услуг по энергоснабжению населения.