ГК «Спецобъединение» заменила старую систему управления складом на Axelot WMS

ГК «Спецобъединение» заменила старую систему управления складом на Axelot WMS. Функционал Axelot WMS позволил компании значительно повысить эффективность управления движением товаров и реализовать надежный механизм мониторинга загруженности склада и работы сотрудников.

ГК «Спецобъединение», торгово-производственный холдинг. Более 25 лет компания реализует спецодежду, рабочую обувь и средства индивидуальной защиты как собственного производства, так и от ведущих мировых брендов. На сегодняшний день предприятие имеет 4 представительства – в Москве, Новосибирске, Краснодаре и Барнауле – и осуществляет доставку продукции по всей России.

Складское хозяйство «Спецобъединение Юго-Запад» ранее было автоматизировано, однако с ростом объемов продаж и развитием бизнеса имеющаяся WMS уже не могла обеспечить его потребности. Руководство холдинга приняло решение о переходе на более технологичную и производительную систему, которая управляла бы всеми процессами склада и эффективно взаимодействовала с дополнительным оборудованием и системами. В итоге выбор был остановлен на Axelot WMS.

Проект по внедрению выполнен на московском складе «Спецобъединение Юго-Запад» площадью 18 тыс. кв. м. с круглосуточным режимом работы. Ассортимент хранимых товаров насчитывает порядка 54 тыс. артикулов.

Так как на складе обрабатывается различная продукция, подлежащая обязательной маркировке в системе «Честный знак», организация возможности работы с КИЗами была одной из приоритетных задач проекта. Специалисты Axelot реализовали функционал, который позволил организовать работу с маркированной продукцией.

Так, в рамках реализации функциональности сверки с поставщиками до выполнения приемки настроен обмен данными между WMS и корпоративной информационной системой в части КИЗов и агрегаций. Используется отдельный регистр сведений, содержащий данные о плановых КИЗах во всех поставках на период, при приемке WMS сверяет фактически поступившую маркированную продукцию с этим регистром и оповещает оператора в случае выявления расхождений.

С внедрением Axelot WMS заказчик получил инструменты для эффективного планирования имеющихся площадей для размещения и хранения товаров. Система содержит информацию о топологии склада, а также оперативные данные о занятых и свободных ячейках, и может подсказать, куда лучше разместить продукцию, в том числе с учетом различных критериев.

В ходе проекта автоматизированы и оптимизированы все типовые операции, повышена эффективность процессов управления товаропотоком. Axelot WMS хранит историю движения товаров и материалов на складе на всех этапах – от поступления до списания, в том числе с учетом всех внутрискладских перемещений. Реализовано автоматическое отслеживание расхождений по количеству и номенклатуре товара при любых его перемещениях. Появилась возможность мониторинга загруженности всех сотрудников и склада в целом. Снижено влияние человеческого фактора, так как задачи поступают сотрудникам на ТСД, а ход исполнения контролируется системой.

Благодаря переходу на Axelot WMS ГК «Спецобъединение» получила надежный инструмент для оперативного решения своих бизнес-задач и планирует развивать его в будущем.