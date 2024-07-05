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Генеративные нейросети в «Яндекс Клавиатуре» помогут исправить и улучшить текст

«Яндекс» добавил в свою виртуальную клавиатуру для мобильных устройств новые функции на основе YandexGPT и YandexART. Теперь пользователи смогут использовать генеративные нейросети компании в любом сервисе, где есть текстовый ввод. Большая языковая модель исправит ошибки в тексте, разнообразит его синонимами и добавит подходящие эмодзи. А YandexART создаст в «Яндекс Клавиатуре» уникальный фон по текстовому описанию. Новые возможности уже доступны в последней версии приложения на iOS и Android. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Функции на основе YandexGPT пригодятся при создании любых текстов — рабочих писем, постов для соцсетей, личных заметок или сообщений друзьям. Нейросеть поможет исправить ошибки в орфографии или согласовании слов между собой, расставит знаки препинания и изменит буквы на заглавные. С функцией «Улучшить» текст сохранит изначальный смысл, но станет проще, понятнее, логичнее и разнообразнее. Еще нейросеть может подобрать и расставить подходящие по смыслу эмодзи. Например, это поможет специалистам, которые пишут посты в социальных сетях, сделать текст более эмоциональным.

Пользователи «Клавиатуры» теперь могут создавать фоны в настройках внешнего вида: YandexART по текстовому описанию сгенерирует несколько вариантов изображений на выбор. Сервис сам подскажет идеи — например, каких персонажей и объекты использовать. Саму тему «Клавиатуры» затем можно отредактировать: изменить цвет, градиент, прозрачность, а также выбрать цвет клавиш и линии нейросвайпа.

«Яндекс» продолжает расширять нейросетевые возможности «Клавиатуры». Так, ранее в сервисе появился нейросвайп — способ непрерывного ввода текста, который позволяет сократить количество ошибок на 30% в сравнении с предыдущей версией свайпа. Также в «Клавиатуре» есть нейроподсказки, которые учитывают контекст.

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