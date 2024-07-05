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Ещё 15 тыс. «умных» видеокамер будут следить за чистотой в Подмосковье

В июне к ИИ-проекту «Чистая территория» подключили еще 15 тыс. камер системы «Безопасный регион». Об этом рассказали в пресс-службе Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«В подмосковных дворах с августа 2023 г. осуществляется нейроконтроль чистоты и порядка. На момент запуска к проекту «Чистая территория» было подключено 1,7 тыс. видеокамер, сейчас их число превышает 21 тысячу. Искусственный интеллект показывает высокую эффективность: с его помощью выявлено больше 37 тыс. нарушений порядка, поэтому мы продолжим расширение ИИ-практики», – сказала министр госуправления, ИТ и связи Московской области Надежда Куртяник.

В рамках проекта «Чистая территория» нейросеть находит на улицах Подмосковья граффити, смёт, листовки, мусор, ямы, нерабочие фонари и другие нарушения. ИИ проводит анализ фотографий с камер «Безопасного региона» дважды в сутки. В случае обнаружения нарушения система автоматически ставит задачу на их устранение ответственной организации. Потом, после истечения регламентного срока, повторно проверяет место, где было обнаружено нарушение, и факт его устранения.

Проект запущен совместно с Министерством по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

В Московской области запущено уже более 30 ИИ-проектов, еще 7 находятся на стадии внедрения.

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