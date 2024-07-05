CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

ПО Софт Бизнес Кадры Цифровизация Электроника
|

Бизнес-акселератор X-Com развивает технологии российских БПЛА

Бизнес-акселератор X-Com, входящий в одноименную группу компаний, объявил конкурс стартап-команд, разрабатывающих решения для автономного выполнения различных бизнес-задач на базе передовых технологий управления беспилотным транспортом. Об этом CNews сообщили представители X-Com.

В конкурсе примут участие российские разработчики всех типов аэрокосмических, воздушных, водных и наземных решений, а также робототехники гражданского назначения, отвечающие ряду требований. Главные из них: наличие готового продукта/решения на стадии не ниже зрелого MVP, опыта первичных продаж, готовности к дальнейшей кастомизации продукта под требования заказчиков из различных отраслей экономики. Решения команд должны обеспечивать заданную длительность автономной работы, в т.ч., в сложных погодных условиях, и включать в себя вычислительные мощности, датчики и сенсоры для автоматизированной навигации.

Решения победителей будут включены в продуктовый портфель и интегрированы в экосистему продаж X-Com. Также они будут представлены в каталоге одного из крупнейших в России интернет-магазинов электроники XCOM-SHOP, ежедневно обрабатывающего более 1 000 заказов со всей страны. Команды получат маркетинговую и PR-поддержку пилотных внедрений своих решений, их дальнейшего масштабирования и продвижения на российском рынке. Кроме того, партнёрам проекта будет доступна возможность привлечения инвестиций при поддержке инвестиционной компании APIT Capital, бизнес-ангелов и венчурных фондов.

Прием заявок завершится 28 июля 2024 г., после чего эксперты акселератора проанализируют предложения кандидатов, оценив их соответствие критериям отбора и рыночный потенциал разрабатываемых решений. Затем команды отобранных проектов выступят перед экспертным комитетом X-Com, их продукты пройдут тестирование на реальных заказчиках и будет запланирована реализация их пилотных внедрений.

«На протяжении последних лет X-Com активно диверсифицирует бизнес, развивая перспективные направления для корпоративного сектора и выходя на рынки новых решений. Для этой работы был создан бизнес-акселератор, выполняющий роль «тестовой площадки» по работе с технологическими компаниями, стартапами, а также одного из инструментов инвестиционной и M&A-политик, — сказал Владимир Коровин, советник генерального директора группы компаний X-Com. – Развитие технологий беспилотных систем сегодня активно поддерживается государством и представляется нам одним из наиболее перспективных направлений применения ИИ. Разработки, отобранные в ходе конкурса, будут адаптированы для решения прикладных задач вертикальных рынков и составят основу кластера соответствующих отраслевых решений».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как автоматизировать учет персональных данных и избежать штрафов за их утечку

«Почта России» потратит больше миллиарда на создание собственной СУБД

Вячеслав Золотарев, Университет Решетнева: Восприятие безопасности как целостной структуры станет «культурным кодом» ИБ-специалиста будущего

Гайки закрутить. Власти собрались вдвое сократить лимиты по льготной ипотеке российским ИТ-специалистам

Зачем рынку еще один интегратор? Спросили у новой компании

Зарубежный осколок Sofltine не смог выйти на Nasdaq

MARKET.CNEWS

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Обзор линейки российских ноутбуков «Инферит Техника»: современное и компактное решение

Обзор ТВ DIGMA PRO QLED 65L: универсальный телевизор для всей семьи

Обзор OSiO FocusLine F160a: российский ноутбук в металлическом корпусе

Показать еще

Наука

Внутри алмаза обнаружен иноземный минерал с необычным составом

Переворот в физике: найдены доказательства существования гравитона

Астрофизики запечатлели окончание формирования планеты из диска газа и пыли
Показать еще
True Tech Day 2024 True Tech Day 2024