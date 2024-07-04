В омских селах мобильный интернет разогнался до 120 Мбит/с

Более 11 тыс. сельчан Омской области впервые получили доступ к цифровым звонкам и быстрому мобильному интернету «МегаФона». Оператор построил базовые станции в шести населенных пунктах Полтавского района – поселке городского типа Полтавка, селах Воронцовка, Ольгино, Соловьевка, Еремеевка и Красногорка. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Новые телеком-объекты работают в низких и средних частотных диапазонах. Они обеспечивают уверенное покрытие и стабильную передачу данных на значительной территории, в том числе внутри зданий и помещений. Кроме того, голосовая связь работает как в стандарте 2G, так и по современной технологии VoLTE, отличающейся чистым звуком и мгновенным соединением. Абонент может без потери качества сигнала общаться по телефону и одновременно пользоваться интернетом.

«Наша основная задача — развитие инфраструктуры связи. Мы стремимся обеспечить качественную мобильную связь и доступ в интернет как для жителей городов, так и для тех, кто живет в сельской местности. Я хочу выразить благодарность оператору «Мегафон» за его вклад в улучшение качества связи», — отметил министр цифрового развития и связи Омской области Денис Цуканов.

Мобильный интернет на максимальной скорости до 120 Мбит/с открыл для сельчан безграничные возможности для досуга, работы, обучения и решения разных бытовых вопросов. Они могут звонить по видеосвязи родным и близким в удобное время, получать государственные услуги, оплачивать счета в банковских приложениях, совершать покупки онлайн, смотреть фильмы в высоком разрешении, слушать музыку, общаться в мессенджерах и соцсетях.

В населенных пунктах есть школы и детские сады, поэтому педагогам и воспитателям стало проще готовиться к занятиям, ученикам – пользоваться современными образовательными платформами и электронным журналом не только в школе, но и дома. Также местные жители могут получить дистанционную консультацию врачей или вызвать их на дом при необходимости, так как не во всех селах есть медицинские учреждения.

«Мы продолжаем расширять покрытие LTE-сети в регионе и делать современные телеком- услуги еще более доступными для наших абонентов, среди которых не только местные жители, но и приезжие. Полтавский район граничит с Казахстаном, что объясняет рост туристического трафика в этой части региона. С начала года наши абоненты в Омской области «прокачали» в два раза больше интернет-данных, чем за аналогичный период прошлого года. Кроме того, они совершили в три раза больше вызовов с использованием технологии VoLTE, чем звонков в стандарте 2G», — сказал директор «МегаФона» в Омской области Игорь Беззубкин.