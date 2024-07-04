CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Внедрения
|

«СМ-Клиника» использует искусственный интеллект от Directum

Медицинский холдинг «СМ-Клиника» перешел на систему Directum RX Intelligence. В компании используют сервисы искусственного интеллекта в работе с договорами и первичными документами. Об этом CNews сообщили представители Directum.

За счет функции интеллектуального сравнения документов в Directum RX Intelligence компания смогла отказаться от этапа парафирования. Теперь сотрудники могут сравнивать документы в электронном виде и больше не тратить на это несколько дней. Если ранее весь процесс согласования мог затянуться до месяца-полутора, то теперь он занимает не больше недели.

«Мы внедрили регламенты для договорной работы, разработали 80 категорий и отдельные типы документов. Некоторые договоры, которые уже были согласованы юристами и финансистами с нашей стороны, пропускают пройденные этапы и согласуются за один день. Настройка категорий заявок и дополнительных заказов к рамочному договору сделала работу по ним прозрачнее», — сказал Михаил Лиферов, директор одного из департаментов компании.

В холдинге настроили интеллектуальную обработку первичных учетных документов, поступающих из сервисов ЭДО. Чтобы при этом не терялись протоколы обмена и документ не дублировался во внутренней системе и сервисе ЭДО, ИТ-команда «СМ-Клиника» разработала механизм фонового удаления дубликата.

Кроме того, ИИ-сервисы обучили маршрутизировать первичные документы до конкретных исполнителей. За счет распознавания данных в строке «Грузополучатель» система сама, без участия человека, определяет адресата — процесс ускоряется, рабочее время экономится. Поступившая «первичка» автоматически связывается с соответствующим договором в Directum RX, документы собираются в комплект. Далее ИИ-сервисы распознают все номенклатурные позиции и через интеграцию передают данные в учетную систему, где автоматически создается заказ поставщику.

Когда приходит универсальный передадочный документ или накладная, ИИ-сервисы также заносят их в систему и привязывают к договорному документу. Менеджер подтверждает поступление товара и соответствие накладной, отправляет документ на согласование. После подписания в электронном виде и отправки контрагенту сделка закрывается.

В дальнейшем компания планирует оптимизировать работу с отзывами и предложениями — выстроить автоматический сбор информации из различных внешних источников с ее маршрутизацией до ответственных. Еще одно направление для цифровизациикадровые процессы. В системе будет организовано управление заявками на подбор персонала и полный цикл онбординга.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Зачем рынку еще один интегратор? Спросили у новой компании

Гнету древних накопителей пришел конец. Сверхразвитая страна разрешила гражданам обращаться к своим чиновникам без дискет

Отказоустойчивый кластер Postgres Pro «из коробки»: как работает BiHA

Сбербанк создал особую ИТ-компанию для развития своей кадровой платформы

Одно пространство для сотни задач: обзор интерактивных онлайн-досок

В России запущен суверенный Downdetector - сервис анализа сбоев на сайтах

MARKET.CNEWS

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Обзор ТВ DIGMA PRO QLED 65L: универсальный телевизор для всей семьи

Обзор OSiO FocusLine F160a: российский ноутбук в металлическом корпусе

Обзор смартфона HUAWEI Pura 70 Ultra: фотофлагман 2024

Показать еще

Наука

Внутри алмаза обнаружен иноземный минерал с необычным составом

Переворот в физике: найдены доказательства существования гравитона

Астрофизики запечатлели окончание формирования планеты из диска газа и пыли
Показать еще
True Tech Day 2024 True Tech Day 2024