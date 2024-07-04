«СМ-Клиника» использует искусственный интеллект от Directum

Медицинский холдинг «СМ-Клиника» перешел на систему Directum RX Intelligence. В компании используют сервисы искусственного интеллекта в работе с договорами и первичными документами. Об этом CNews сообщили представители Directum.

За счет функции интеллектуального сравнения документов в Directum RX Intelligence компания смогла отказаться от этапа парафирования. Теперь сотрудники могут сравнивать документы в электронном виде и больше не тратить на это несколько дней. Если ранее весь процесс согласования мог затянуться до месяца-полутора, то теперь он занимает не больше недели.

«Мы внедрили регламенты для договорной работы, разработали 80 категорий и отдельные типы документов. Некоторые договоры, которые уже были согласованы юристами и финансистами с нашей стороны, пропускают пройденные этапы и согласуются за один день. Настройка категорий заявок и дополнительных заказов к рамочному договору сделала работу по ним прозрачнее», — сказал Михаил Лиферов, директор одного из департаментов компании.

В холдинге настроили интеллектуальную обработку первичных учетных документов, поступающих из сервисов ЭДО. Чтобы при этом не терялись протоколы обмена и документ не дублировался во внутренней системе и сервисе ЭДО, ИТ-команда «СМ-Клиника» разработала механизм фонового удаления дубликата.

Кроме того, ИИ-сервисы обучили маршрутизировать первичные документы до конкретных исполнителей. За счет распознавания данных в строке «Грузополучатель» система сама, без участия человека, определяет адресата — процесс ускоряется, рабочее время экономится. Поступившая «первичка» автоматически связывается с соответствующим договором в Directum RX, документы собираются в комплект. Далее ИИ-сервисы распознают все номенклатурные позиции и через интеграцию передают данные в учетную систему, где автоматически создается заказ поставщику.

Когда приходит универсальный передадочный документ или накладная, ИИ-сервисы также заносят их в систему и привязывают к договорному документу. Менеджер подтверждает поступление товара и соответствие накладной, отправляет документ на согласование. После подписания в электронном виде и отправки контрагенту сделка закрывается.

В дальнейшем компания планирует оптимизировать работу с отзывами и предложениями — выстроить автоматический сбор информации из различных внешних источников с ее маршрутизацией до ответственных. Еще одно направление для цифровизации — кадровые процессы. В системе будет организовано управление заявками на подбор персонала и полный цикл онбординга.