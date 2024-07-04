CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Беспроводная связь Инфраструктура Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ Цифровизация
|

«Ростелеком» вновь стал телекоммуникационным партнером фестиваля «Динотерра» в Кузбассе

«Ростелеком» реализовал телекоммуникационный проект для научно-популярного фестиваля «Динотерра» в Кемеровской области. Связисты обеспечили интернет-поддержку, а также подключили видеонаблюдение для безопасности гостей из России, стран СНГ и даже Индии.

В этом году мероприятие проходило в нестандартном формате: вместо трех выходных дней программа «Динотерры» расширилась до недели. Специалисты «Ростелекома» в течение всего этого времени поддерживали работу сетевой инфраструктуры. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

Так, на девяти ключевых площадках мероприятия через оптические каналы связи «Ростелекома» было подключено 150 точек Wi-Fi. Они «раздавали» бесплатный интернет для отдыхающих, а дополнительный закрытый Wi-Fi отвечал за коммуникации организаторов. Еще один высокоскоростной канал «Ростелеком» запустил для онлайн-трансляции события. Дополнительные мощности сети использовались для подключения мобильных базовых станций всех операторов.

Ежегодно организаторы уделяют большое внимание безопасности на мероприятии. В этом году на «Динотерре» за неделю побывали более 70 тыс. гостей. Камеры видеонаблюдения, установленные в рамках совместного проекта с Министерством туризма Кузбасса, упростили мониторинг обстановки в пешеходных зонах фестиваля, у сцены, а также на парковке.

«Благодаря сотрудничеству с Министерством цифрового развития, Министерством туризма, Министерством культуры региона, а также администрацией Чебулинского муниципального округа «Ростелеком» вновь усилил телекоммуникационную поддержку «Динотерры». Ежегодно число гостей увеличивается, а программа становится более насыщенной. На таких мероприятиях бесперебойная сеть необходима в первую очередь для безопасности и комфортного отдыха туристов, чтобы оставаться на связи. В этот раз отдыхающие сгенерировали на 50% больше интернет-трафика, если сравнивать с прошлым фестивалем», — сказал директор Кемеровского филиала «Ростелекома» Алексей Михайлов.

«Динотерра» традиционно проходит вблизи крупнейшего в России местонахождения динозавров – деревне Шестаково Чебулинского района. Здесь был обнаружен сибирский пситтакозавр, которому в 2024 г. исполнилось уже 125 млн и три года. Фестиваль шел целую неделю. Туристы оставались здесь сразу на несколько дней, чтобы посетить научный лекторий, побывать на раскопе с интересными находками, стать участником костюмированного Диношествия, посмотреть шоу дронов и, конечно же, услышать любимых исполнителей на главной сцене.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Отказоустойчивый кластер Postgres Pro «из коробки»: как работает BiHA

Гнету древних накопителей пришел конец. Сверхразвитая страна разрешила гражданам обращаться к своим чиновникам без дискет

Как в «Норникеле» объединили все корпоративные сервисы на одной платформе

Сбербанк создал особую ИТ-компанию для развития своей кадровой платформы

Александр Мартыненко, «РТ МИС»: Цифровизация здравоохранения не закончится в ближайшие годы

В России запущен суверенный Downdetector - сервис анализа сбоев на сайтах

MARKET.CNEWS

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Обзор ТВ DIGMA PRO QLED 65L: универсальный телевизор для всей семьи

Обзор OSiO FocusLine F160a: российский ноутбук в металлическом корпусе

Обзор смартфона HUAWEI Pura 70 Ultra: фотофлагман 2024

Показать еще

Наука

Внутри алмаза обнаружен иноземный минерал с необычным составом

Переворот в физике: найдены доказательства существования гравитона

Астрофизики запечатлели окончание формирования планеты из диска газа и пыли
Показать еще
True Tech Day 2024 True Tech Day 2024