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Первый Бит помог компании Complex-Bar KZ сократить трудозатраты на оформление сделок на 80%

Алматинский офис российского интегратора эффективных ИТ-решений «Первый Бит» перевел на актуальную редакцию «1С» компанию Complex-bar KZ – поставщика оборудования для оснащения баров и ресторанов в Казахстане и странах СНГ. Благодаря автоматизации, время на оформление сделок в Complex-bar KZ было сокращено на 80%, что спровоцировало реорганизацию подразделения, отвечающего за их фиксацию и отражение в налоговом учете. Об этом CNews сообщили представители «Первого Бит».

В соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан, руководство бизнеса столкнулось с необходимостью вести тщательный учет товара с использованием модуля «Виртуальный склад». Используемая ранее программа «:Управление торговым предприятием для Казахстана» редакции 2.0 не поддерживала «Виртуальный склад» и работу с сопроводительными накладными (СНТ), поэтому отражение движения товаров сотрудники осуществляли вручную. Руководство ТОО «Complex-bar KZ» отметило, что этот фактор не позволяет эффективно управлять складскими опциями и своевременно обрабатывать данные о товарах. Было принято решение обратится в компанию «Первый Бит» в Алмате.

«Перед нами было два основных варианта решения возникшей проблемы – выбирали между внедрением программ «1С:Комплексная автоматизация» и «1С:Управление торговлей для Казахстана 3.0». Учитывая опыт работы офисов заказчика в России с программой «1С:Управление торговлей» и уверенное владение персонала и ИT-штата продуктом, было принято решение по комплексному переходу на актуальную редакцию «Управления торговлей для Казахстана». Типовая функциональность конфигурации покрывала 80% бизнес-потребностей, дополнительные 20% функционала были адаптированы нашей командой», – сказал руководитель отдела внедрения компании «Первый Бит» в Алмате Иван Пальчиков.

Поскольку прежняя учетная система была очень кастомизирована, переход на новый продукт предполагал большое количество нетиповых решений. В ходе проекта были внедрены доработки как минимум в пятнадцати формах, отчетах и обработках.

На протяжении более двух лет специалисты компании «Первый Бит» проводили техническую интеграцию, разработку и внедрение нетиповых решений, адаптируя их под потребности заказчика. За этот период успешно автоматизировали работу 28 сотрудников, полностью решив все поставленные задачи.

После автоматизации, процесс поступления и продажа товаров своевременно и корректно регистрируются в Информационной системе электронных счетов-фактур Республики Казахстан напрямую из учетной системы. Благодаря этому, риск штрафных санкций в рамках налогового законодательства сведен к нулю.

По итогам проекта, время оформления сделок в компании удалось сократить на 80%, а механизм начисления зарплатных бонусов сотрудникам компании стал прозрачным и понятным.

Также было исключено расхождение данных между регламентированным и управленческим учетом за счет настройки обмена данными между базами «1С:Управление торговлей для Казахстана 3.0» и «1С:Бухгалтерия для Казахстана 3.0».

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