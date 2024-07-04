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«МТС ID» интегрирован в электронный «Личный кабинет» абонента «Газпром межрегионгаз»

МТС сообщила о том, что электронный «Личный кабинет» абонента группы «Газпром межрегионгаз» получил бесшовную аутентификацию с помощью сервиса «МТС ID» — без необходимости вручную переносить информацию или вводить данные. Теперь клиенты любого мобильного оператора смогут мгновенно авторизоваться с помощью одноразового пароля и автоматизировать оплату услуг газоснабжения в приложении «Мой газ».

Приложение позволяет клиентам оплачивать газ, передавать индивидуальные показания приборов учета, подключать автоплатежи, получать квитанции и многое другое.

Новый безопасный и удобный способ входа в «Личный кабинет» не позволяет получить злоумышленникам доступ к аккаунту удаленно. При желании можно максимально защитить аккаунт, подключив дополнительный вход по паролю. Есть возможность выбрать и настроить любой из трех способов входа: постоянный пароль, одноразовый код в SMS, постоянный пароль плюс одноразовый код в SMS (двухфакторная аутентификация).

«МТС ID» позволяет пользователям быстрее и проще авторизовываться на платформе. Мы обеспечиваем высокий уровень клиентского сервиса и безопасности. Теперь абонентам «Газпром межрегионгаз» доступна еще одна возможность использовать «Личный кабинет» без необходимости придумывать пароль и проходить сложную регистрацию», — отметила руководитель коммерческого направления портфеля продуктов «МТС ID» Евгения Игумнова.

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