Клиенты «Азбуки вкуса» сдали на переработку более 300 тыс. пластиковых бутылок и алюминиевых банок с начала года

Клиенты «Азбуки вкуса» в Москве и Санкт-Петербурге за шесть месяцев сдали на переработку более 300 тыс. пластиковых бутылок и алюминиевых банок. Активная фаза пилотного проекта по установке фандоматов – аппаратов по приему пластиковых бутылок и алюминиевых банок на переработку – в рамках сотрудничества Ecoplatform и «Азбуки вкуса» была запущена в начале 2024 г. За сдачу использованной тары пользователи получают в бонусы в мобильном приложении Ecoplatform, которые можно тратить на благотворительность, обменивать на скидки на путешествия и товары в маркетплейсах, онлайн-школах, или оплатить услуги ЖКХ. Об этом CNews сообщили представители «Азбуки вкуса».

На сегодняшний день партнеры установили 26 фандоматов (21 аппаратов в Москве и пять — в Санкт-Петербурге). Посетители в среднем сдают около двух тыс. единиц тары в день. По результатам пилота компании планируют расширение сотрудничества.

«Показатели по объему собранного сырья, его качеству и числу пользователей, впервые сдавших сырье именно в точках «Азбуки вкуса», даже превосходят наши ожидания. Коллаборация делает наши технологии по обращению с отходами еще более доступными для жителей Москвы и Санкт-Петербурга. Мы планируем расширение совместного проекта, видим возможности для установки фандоматов в 90% магазинов сети «Азбука вкуса». Так, весь процесс — от сдачи сырья до получения полезных бонусов — станет еще удобнее для пользователей», — сказал Юрий Навоенко, генеральный директор Ecoplatform.

Клиенты «Азбуки вкуса» сдали на переработку более 300 тыс. пластиковых бутылок и алюминиевых банок через фандоматы

Чтобы стать участником программы лояльности, нужно скачать мобильное приложение Ecoplatform и зарегистрироваться по номеру телефона. После сдачи тары в фандомат за каждую сданную бутылку или банку пользователю начисляются бонусы.

«Нашей целевой аудитории важно иметь качественную инфраструктуру для экологичного образа жизни в шаговой доступности. Количество пользователей, присоединившихся к программе, и масштабы сбора растут. Мы уже планируем установку фандоматов Ecoplatform в новых магазинах сети “Азбука вкуса” », — сказал Андрей Чурсин, директор по взаимодействию с органами государственной власти компании «Азбука вкуса».