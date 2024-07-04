Гигабитный интернет МТС пришел в дома еще 5 тыс. челнинцев

МТС сообщает о расширении сети высокоскоростного домашнего интернета в большом жилом комплексе «Побережье» в 34 комплексе Набережных Челнов. Около 5000 человек, проживающих в новостройках на улице Раскольникова, получили доступ к домашнему интернету на скорости до 1 Гбит/с и возможность ежемесячно экономить до 40% на цифровых сервисах. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Специалисты МТС провели технические работы по установке нового телеком-оборудования в четырех многоквартирных домах автограда – №9, 11, 11а и 11б рядом с пересечением улиц Раскольникова и Марата Юсупова. Технология позволяет подключить в многоквартирном доме интернет и телевидение по одному кабелю. Благодаря высокой пропускной способности, поддерживать стабильно высокую скорость интернета на любом домашнем устройстве у каждого члена семьи удается даже в период вечерних пиковых нагрузок. Новые возможности позволят челнинцам с комфортом пользоваться интернетом с любого количества гаджетов, смотреть видео онлайн в UltraHD-качестве без «зависаний», за секунды скачивать «тяжелый» контент и играть в онлайн-игры на любых серверах. Кроме того, теперь жители смогут ежемесячно экономить на связи до 40% при одновременном подключении телевидения, высокоскоростного домашнего интернета и мобильной связи МТС.

«Район «нового города» в Челнах активно застраивается, появляется все больше новостроек. Развитая инфраструктура, большой прибрежный парк рядом, побережье Камы – все это притягивает активных молодых людей и челнинские семьи. Чтобы они могли с комфортом пользоваться всеми современными сервисами, МТС строит и развивает и цифровую инфраструктуру. Помимо доступа к цифровым решениям для работы, обучения, развлечения и других, расширение сети домашнего интернета дает возможность еще большему числу горожан сократить затраты на связь и ТВ. Наше предложение будет особенно актуально для больших семей, где у каждого есть одно или несколько подключенных к интернету устройств. Кроме этого, пользователи могут сэкономить до тысячи рублей семейного бюджета ежемесячно, объединив в один «пакет» домашний интернет, мобильную связь и IP-телевидение, включающее более 200 каналов, доступ к онлайн-кинотеатру KION и МТС Музыке. В дополнение, всеми услугами можно управлять с помощью единого лицевого счета, что делает пользование решениями экосистемы еще удобнее», – сказал директор МТС в Татарстане Марат Кабанов.

Для подключения домашнего интернета потребуется Wi-Fi-роутер или оборудование, которое имеет порт Ethernet с пропускной способностью 1 Гбит/с, а также техническая возможность по конкретному адресу. Уточнить, подключен ли дом к фиксированной сети можно самостоятельно на сайте МТС в Татарстане.