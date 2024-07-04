CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Кадры Цифровизация Искусственный интеллект axenix
|

Больше половины работодателей обращает внимание на навыки работы с ИИ при поиске сотрудников

«Русская школа управления» (РШУ) выяснила, как работодатели относятся к применению технологий искусственного интеллекта в бизнесе и считают ли навыки работы с ИИ обязательными для сотрудников. В исследовании приняли участие 1295 человек: представители компаний из разных отраслей и разных регионов России. Об этом CNews сообщили представители РШУ.

ИИ и бизнес

78% респондентов в целом позитивно относятся к развитию ИИ-технологий, 3% — отрицательно и 19% — нейтрально.

При этом 94% опрошенных считают, что применение ИИ положительно сказывается на развитии бизнеса. Кроме того, 91% уверены, что развитие ИИ может повлиять на конкурентоспособность компании на рынке.

ИИ и сотрудники

Большинство работодателей (73%) одобряют использование сотрудниками ИИ. Треть опрошенных (34%) сообщили, что их сотрудники уже применяют технологии искусственного интеллекта в работе.

63% руководителей поощряют использование сотрудниками ИИ: говорят им о важности применения новых технологий и помогают внедрять эти инструменты в работу. 14% компаний проводят обучение по теме ИИ для сотрудников, 49% будут организовывать его в ближайшее время, 37% пока не планируют учить своих специалистов.

Важную роль навыки работы с ИИ играют и при подборе персонала. Больше половины работодателей (51%) обращают на них внимание при поиске новых сотрудников: 12% делают это всегда и 39% — для некоторых позиций.

По мнению работодателей, применение ИИ играет ключевую роль для специалистов в следующих областях: маркетинг, реклама, PR — 66%; ИТ — 60%; дизайн — 58%; клиентский сервис — 51%; финансы, экономика, бухгалтерия — 34%.

«Технологии искусственного интеллекта позволяют оптимизировать работу персонала в самых разных направлениях. Это особенно важно в условиях дефицита кадров — можно избавить сотрудников от рутинных задач, снизить нагрузку и при этом увеличить производительность. Такой подход положительно влияет не только на показатели компаний, но и на лояльность персонала. Именно поэтому работодатели продвигают использование ИИ и обучают сотрудников навыкам работы с этими инструментами», — сказала Анастасия Боровская, директор РШУ.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Виктор Федотов, Softline: Задача импортозамещения выполнена. В нашем облаке есть сегмент на отечественных серверах, ОС и гипервизоре

Гнету древних накопителей пришел конец. Сверхразвитая страна разрешила гражданам обращаться к своим чиновникам без дискет

Олеся Суханос, «МегаФон ПроБизнес»: Экологическая обстановка стабилизируется за счет новейших технологий

Сбербанк создал особую ИТ-компанию для развития своей кадровой платформы

Виктор Деменко, Jet RuLab: Мы можем быстро собрать и протестировать любой комплекс российских решений

В России запущен суверенный Downdetector - сервис анализа сбоев на сайтах

MARKET.CNEWS

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Обзор ТВ DIGMA PRO QLED 65L: универсальный телевизор для всей семьи

Обзор OSiO FocusLine F160a: российский ноутбук в металлическом корпусе

Обзор смартфона HUAWEI Pura 70 Ultra: фотофлагман 2024

Показать еще

Наука

Внутри алмаза обнаружен иноземный минерал с необычным составом

Переворот в физике: найдены доказательства существования гравитона

Астрофизики запечатлели окончание формирования планеты из диска газа и пыли
Показать еще
True Tech Day 2024 True Tech Day 2024