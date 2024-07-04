Больше половины работодателей обращает внимание на навыки работы с ИИ при поиске сотрудников

«Русская школа управления» (РШУ) выяснила, как работодатели относятся к применению технологий искусственного интеллекта в бизнесе и считают ли навыки работы с ИИ обязательными для сотрудников. В исследовании приняли участие 1295 человек: представители компаний из разных отраслей и разных регионов России. Об этом CNews сообщили представители РШУ.

ИИ и бизнес

78% респондентов в целом позитивно относятся к развитию ИИ-технологий, 3% — отрицательно и 19% — нейтрально.

При этом 94% опрошенных считают, что применение ИИ положительно сказывается на развитии бизнеса. Кроме того, 91% уверены, что развитие ИИ может повлиять на конкурентоспособность компании на рынке.

ИИ и сотрудники

Большинство работодателей (73%) одобряют использование сотрудниками ИИ. Треть опрошенных (34%) сообщили, что их сотрудники уже применяют технологии искусственного интеллекта в работе.

63% руководителей поощряют использование сотрудниками ИИ: говорят им о важности применения новых технологий и помогают внедрять эти инструменты в работу. 14% компаний проводят обучение по теме ИИ для сотрудников, 49% будут организовывать его в ближайшее время, 37% пока не планируют учить своих специалистов.

Важную роль навыки работы с ИИ играют и при подборе персонала. Больше половины работодателей (51%) обращают на них внимание при поиске новых сотрудников: 12% делают это всегда и 39% — для некоторых позиций.

По мнению работодателей, применение ИИ играет ключевую роль для специалистов в следующих областях: маркетинг, реклама, PR — 66%; ИТ — 60%; дизайн — 58%; клиентский сервис — 51%; финансы, экономика, бухгалтерия — 34%.

«Технологии искусственного интеллекта позволяют оптимизировать работу персонала в самых разных направлениях. Это особенно важно в условиях дефицита кадров — можно избавить сотрудников от рутинных задач, снизить нагрузку и при этом увеличить производительность. Такой подход положительно влияет не только на показатели компаний, но и на лояльность персонала. Именно поэтому работодатели продвигают использование ИИ и обучают сотрудников навыкам работы с этими инструментами», — сказала Анастасия Боровская, директор РШУ.