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«Безбумажный офис F.Doc» запустил подписание документов онлайн с пациентами медицинских клиник

Функционал сервиса «Безбумажный офис F.Doc» пополнился возможностью оформления документов в онлайн-формате для медицинских учреждений. Теперь клиники могут подписывать договор на оказание услуг, назначения врача и другие документы с пациентами в электронном виде.

Медицинские центры часто сталкиваются с проблемой длинных очередей на ресепшене из-за долгого оформления договоров. Теперь эту проблему можно решать, в том числе подписывая документы через F.Doc в удаленном формате: например, накануне визита пациента к врачу.

Также медучреждениям приходится нести внушительные расходы на печать, логистику и хранение бумажных документов. Сервис электронного подписания помогает сократить время оформления документов, снизить издержки на бумагу и печать, уменьшить нагрузку на медработников, регистратуру и колл-центр, а также обеспечить безопасное хранение документов.

Внедрение F.Doc позволит оптимизировать бизнес-процессы медицинских организаций и улучшить клиентский сервис. Отраслевой тренд на цифровизацию и новые требования законодательства увеличивают потребность медицинских клиник в подобных технологиях.

Сервис интегрируется с медицинскими информационными системами (МИС), что позволяет формировать в них документы и отправлять на подпись пациенту с помощью F.Doc. Сервис открыт для внедрения с учетом задач и возможностей конкретной клиники. На текущий момент несколько медицинских учреждений уже успешно используют электронное подписание документов со своими пациентами.

Через F.Doc можно подписывать договор на оказание медицинских услуг, назначения и рекомендации врача, заключение о результатах медосмотра, анкету пациента, медицинский и финансовый план лечения и другие документы. В планах также выполнить доработки в сервисе для подписания информированного добровольного согласия (ИДС) на медицинское вмешательство, а также отказа от него.

«Мы видим для медицинских клиник большой потенциал в использовании электронного оформления документов с пациентами, так как с помощью одного сервиса можно решить сразу несколько задач. Это и ускорение работы ресепшена, и упрощение обслуживания офисной техники, и облегчение работы врачей, которые часто вынуждены заниматься распечаткой и раскладыванием медицинских назначений. Кроме того, это снижение расходов на печать и оптимизация хранения, ведь многим больницам негде хранить огромный архив бумажных договоров и карт. В целом, все это позитивно влияет на бизнес-процессы клиники и помогает улучшить качество сервиса», — сказал директор сервиса «Безбумажный офис F.Doc» Михаил Легченко.

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