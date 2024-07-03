В Санкт-Петербурге оцифровали уникальные книги 19 века и газеты послевоенного Ленинграда

Корпорация «Элар» создала электронные копии редких изданий, а также подшивок периодической печати для Центральной городской публичной библиотеки им. В. В. Маяковского. «Элар» и ЦГПБ им. В. В. Маяковского сотрудничают в рамках развития городского проекта доступа к культурному наследию — Электронной библиотеки Корпоративной сети общедоступных библиотек Санкт-Петербурга, задача которого состоит в обеспечении разнообразия включаемых в широкий онлайновый доступ материалов. Об этом CNews сообщили представители «Элар».

В ходе нового этапа работы специалистами корпорации «Элар» оцифровано 239 книг и 21 годовая подшивка газет «Ижорец» и «По сталинскому пути», а также уникальный коллекционный альбом фотографий «Петродворцовой часовой завод», посвященный одному из старейших действующих российских предприятий, начало истории которого было положено еще Петром Великим в 1721 г.

«Среди наиболее ценных изданий, для которых были созданы цифровые копии в этот раз, можно отметить, например, роман аббата Прево (1697-1763) "Манон Леско", который неизменно попадает в мировые списки литературных шедевров (L'abbé Prevost. Histoire de Manon Lescaut, 1889), а также поэтическую сказку немецкого романиста и ученого Эберса Георга Морица (1837—1898) «Незаменимые» (Die Unersetzlichen. Ein Märchen. Ebers, Georg, 1895), — сказала Екатерина Петровна Горынцева, куратор проекта «Электронная библиотека», зав. сектором Управления библиографическими информационными службами ЦГПБ им. В. В. Маяковского. - На сайте "Электронная библиотека Петербурга" пользователи смогут получить свободный доступ к этим и другим оцифрованным изданиям».

В библиотеке отмечают, что многолетнее сотрудничество с корпорацией «Элар» обусловлено качеством цифрового контента и использованием современного отечественного сканирующего оборудования, а также исключительно бережным отношением к оригиналам и грамотным взаимодействием с заказчиком на каждом этапе сотрудничества.

