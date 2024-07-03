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В группе Сбербанка появилась технологическая компания «Пульс»  

Сбербанк создал новую компанию — ООО «Пульс».

HR-платформа «Пульс» — разработка Сбербанка и полностью отечественный продукт, которым сегодня пользуются более 300 тыс. человек из 20 компаний финансового, производственного, аграрного секторов. «Пульс» обеспечивает технологичность, и безопасность и решает задачу импортозамещения. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Генеральным директором ООО «Пульс» назначен Ярослав Третьяков. Ярослав начинал свой профессиональный путь в Сбербанке, руководил проектом «Виртуальная школа», выстраивал цифровой подбор, с 2019 г. работал операционным директором в Skillaz.

Ярослав и команда сосредоточатся на развитии продукта как ИИ-помощника, на операционной эффективности, повышении технологичности и стабильности, расширят партнерскую сеть на международном рынке.

Наталья Дудина, старший вице-президент, руководитель блока «Люди и культура» Сбербанка: «Сегодня наш фокус направлен в сторону содействия раскрытия потенциала человека, его талантов и возможностей. С помощью технологий «Сбера» и инноваций в области управления HR-процессами мы улучшаем опыт сотрудника, предлагаем ему больше творческих, стратегических и развивающих задач, что в итоге выводит всю команду на новый уровень продуктивности. В Сбере мы сделали это реальностью, когда создали «Пульс». Желаю команде успехов и расширения бизнеса!».

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