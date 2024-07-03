В 13 кировских селах и деревнях впервые появится мобильная связь и интернет

Впервые доступ к голосовым услугам и передаче данных получат около полутора тысяч сельчан в Кировской области. «МегаФон» запустит новые базовые станции в 13 небольших населенных пунктах. Проект будет реализован в рамках госконтракта, заключенного с министерством информационных технологий и связи Кировской области. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Инженеры оператора подберут локации для размещения телеком-оборудования так, чтобы обеспечить максимальный радиус охвата сети. Специально для этого будут возведены антенно-мачтовые сооружения от 26 до 40 метров. За счет установки оборудования на такой высоте мобильная связь и интернет, помимо центральной части поселения, появятся в медицинских и культурных учреждениях, торговых точках, а также на въезде и выезде из населенного пункта. Новые базовые станции заработают в нескольких частотных диапазонах, что позволит одновременно охватить большую территорию 4G-покрытием и предоставить сельчанам высокую скорость передачи данных.

В программу совместного развития телеком-инфраструктуры вошли небольшие населенные пункты, численность населения в которых в основном не превышает 200 человек. Проект планируется завершить в ноябре 2024 г.

«Мы активно взаимодействуем с региональными властями в рамках инициатив по обеспечению связью небольших населенных пунктов в Кировской области. В конце прошлого года мы реализовали аналогичный проект, благодаря которому впервые мобильная связь и интернет стали доступны шести тысячам жителей региона, – отметил директор «МегаФона» в Кировской области Александр Максимов. – Новые цифровые возможности помогут получать госуслуги в электронном виде, пользоваться онлайн-оплатой в магазинах, связываться с близкими и родными в мессенджерах и социальных сетях, вызывать экстренные службы. Кроме того, телеком-услуги станут доступны для водителей большегрузного транспорта, следующих на север – связь появится в деревне Даниловка, которая находится на границе с Республикой Коми».

«Правительство региона продолжает реализацию проектов по строительству инфраструктуры связи в малых населенных пунктах. Сейчас определен перечень из 40 деревень и сел, где связь появится за счет средств областного бюджета. К проекту активно подключаются операторы связи. Всего в 2024 г. работы по строительству базовых станций запланированы в 73 населенных пунктах Кировской области, в том числе за счет федерального бюджета. Появление связи в населенных пунктах может стать существенным стимулом для развития территории и имеющихся предприятий», – отметил Алексей Сухих, министр информационных технологий и связи Кировской области.

Полный список населенных пунктов, где появится мобильная связь и интернет «МегаФона»: Арбажский округ: д. Большой Кугунур, д. Криуша; Богородский округ: с. Рождественское; Кильмезский район: д. Паска, д. Моторки; Мурашинский округ: д. Даниловка; Омутнинский район: д. Плетеневская; Оричевский район: д. Смирновы; Советский район: с. Зашижемье; Уржумский район: д. Манкинерь, д. Вершинята, д. Нижний Унур; Яранский район: с. Высоково.