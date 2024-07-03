«Систэм Электрик» расширяет линейку SystemePact CCB

Компания «Систэм Электрик» (Systeme Electric), производитель решений в области распределения электроэнергии и автоматизации, сообщила о расширении линейки автоматических выключателей в литом корпусе SystemePact CCB.

В продаже появились дополнительные опции и аксессуары линейки: предназначенные для обеспечения изоляции токоведущих частей трех- и четырехполюсные длинные клеммные заглушки для аппаратов CCB100-630, а также четырехполюсные короткие для CCB400-630, переходники на цоколь для CCB100-630 для установки межполюсных перегородок и клеммных заглушек, а для дистанционного управления выключателем – независимый расцепитель MX для цепей управления 24В переменного/постоянного тока.

Серия SystemePact CCB представлена выключателями SystemePact CCB100-630, рассчитанными на номинальный ток от 16 до 630А и обладающими отключающей способностью до 150кА, оснащенными различными расцепителями TMD / SystemeLogic 2 / SystemeLogic 5 для защиты распределительных линий и расцепителями SystemeLogic 1 / 2 M для защиты электродвигателей.

Автоматические выключатели в литом корпусе серии SystemePact CCB предназначены для применения в сетях низкого напряжения до 690В переменного тока. Аппараты защищают низковольтное оборудование и электродвигатели от коротких замыканий, перегрузки и сверхтоков.