MWS помогла сети клиник «Кремлевская стоматология» внедрить сервис речевой аналитики Uktech Lab

МТС сообщила о том, что компания помогла сети клиник «Кремлевская стоматология» внедрить сервис речевой аналитики от Uktech Lab из защищенного сегмента облака MWS. Сервис помогает автоматизировать контроль работы колл-центров при помощи искусственного интеллекта. Благодаря внедрению услуги конверсия из обращения в клинику в запись выросла на 20%.

«Кремлевская стоматология» имеет несколько филиалов в Рязани и оказывает целый спектр стоматологических услуг жителям города. Для обработки входящих звонков – записей на прием, консультаций, обращений по гарантийному обслуживанию, компания использует собственный колл-центр. Перед клиникой стояла задача повысить эффективность его работы при помощи современных технологий и при этом соблюсти все требования законодательства по обработке медицинских данных.

Для решения этих задач «Кремлевская стоматология» обратилась в MWS. Специалисты компании подключили пользователей клиники к сервису речевой аналитики U-Speech Analytics от Uktech Lab, расположенному в виртуальной инфраструктуре MWS. Решение контролирует качество 100% всех входящих обращений на соответствие утвержденному скрипту, а также отслеживает конфликтные ситуации. Благодаря внедрению сервиса «Кремлевской стоматологии» удалось на 20% увеличить конверсию из обращений в клинику в запись, а операторы стали тратить на 14% меньше времени на постобработку звонка.

Так как «Кремлевская стоматология» обрабатывает персональные и медицинские данные клиентов одним из требований заказчика было использование защищенного сегмента облака. В связи с этим все сервисы речевой аналитики были развернуты в аттестованном по требованиям ФЗ-152 сегменте виртуальной инфраструктуры MWS, который позволяет безопасно обрабатывать подобные данные. Для повышения уровня сохранности информации компания также подключила сервис резервного копирования данных.