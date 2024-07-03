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Компания Звезда запустила в серийное производство первый в России сетевой контроллер 10Гбит/с на отечественном ПО

Компания Звезда разработала и запустила в серийное производство первый в России сетевой контроллер 10Гбит/с, работающий на отечественном микропрограммном обеспечении. UEFI-драйвер сетевого контроллера включен в Единый реестр российских программ для ЭВМ и БД. Благодаря этому, исключены риски несанкционированного перехвата передаваемых данных с использованием недокументированных возможностей встроенного ПО иностранных компаний.

Сетевой контроллер спроектирован для производства с использованием текстолита российских заводов, что позволило при включении в Реестр отечественной радиоэлектронной продукции набрать 37 баллов за уровень локализации производства, что особенно важно при производстве серверного оборудования.

Другой особенностью данного контроллера является наличие разъема OCPv2, который позволяет подключить соответствующий RAID-контроллер без задействования отдельного разъема PCI Express.

zvezda.png

Ключевые характеристики

  • 2 порта 10GbE RJ-45;
  • подключение к шине PCI Express (PCIe) 3.0 x8;
  • поддержка интерфейса NC-SI, обеспечивающего подключение контроллера управления основной платой (BMC) к одному или нескольким контроллерам сетевых интерфейсов (NIC) в серверной компьютерной системе с целью обеспечения внешнего управления системой;
  • поддержка Jumbo-кадров;
  • поддержка интерфейсов 100Base-T, 1000Base-T, 10GBase-T;
  • поддержка технологии Virtualization Technology for Connectivity;
  • поддержка технологии Flexible Port Partitioning;
  • поддержка технологии Virtual Machine Device Queues (VMDq);
  • поддержка технологии PCI-SIG SR-IOV;
  • поддержка протокола MACsec (IEEE 802.1 AE)
  • поддержка протокола IEEE 1588;
  • поддержка управления питанием;
  • поддержка технологии Data Direct I/O;
  • поддержка технологии Intelligent Offloads;
  • поддержка протоколов Storage Over Ethernet (iSCSI, FCoE, NFS).
erid:LjN8KHTsNРекламодатель: ООО «Звезда»ИНН/ОГРН: 7730263051/1217700119702Сайт: https://zvezda.ltd/

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