Группа компаний «Да!Девелопмент» подключает второй дом к платформе умных зданий Ujin

Жители строящегося ЖК «Культура. Классика», от создателей дома «Культура» – первого дома по зеленому стандарту на Дальнем Востоке, получат возможность пользоваться технологиями умного здания. Для этого застройщик создал единую цифровую середу на базе сервисов, которые предоставляет российская ИT-компания «Юникорн». Об этом CNews сообщили представители Ujin.

Первая очередь жилого комплекса «Культура. Классика» на 124 квартиры уже сдана. Для застройщика и разработчика платформы для умных зданий это уже второй совместный проект. Два года назад был сдан ЖК «Культура», который стал первой умной новостройкой в Хабаровске.

Застройщик обеспокоился тем, чтобы проход на территорию был максимально удобным. На объекте реализован доступ в здание через домофон с системой приема сигнала BLE в режиме «Свободные руки». Для гостей комплекса можно оформить пропуск по QR-коду.

Все вопросы умного ЖК можно будет решить с помощью кастомизированного мобильного приложения «Мой дом “Культура”». В личном кабинете жители всегда найдут всю актуальную информацию о платежах, детализацию по потребленным ресурсам, здесь же можно подать заявку в управляющую организацию, участвовать в опросах, а также получать доступ к видеокамерам. Специальный раздел приложения «Клуб эксклюзивных привилегий» позволяет всем пользователям выгодно приобретать услуги и товары десятков поставщиков, партнеров застройщика. Не только после заселения, а еще на этапе строительства дольщикам доступны – продукты, услуги сервисов, лабораторий, ресторанов, спортклубов.

«Знаете, это удобно. Из приложения открыть шлагбаум друзьям, приехавшим в гости, и не выходя из приложения, заказать доставку на дом важных для встречи продуктов и напитков», – сказал руководитель эксплуатирующей компании «Культура» Владимир Лопушанский.

При желании любой житель ЖК «Культура. Классика» сможет установить систему умный дом в своей квартире, подключив в мобильном приложении «Мой дом “Культура”» умные устройства.

«Внедряя продукты, направленные на цифровизацию эксплуатации объектов недвижимости, в первую очередь, мы опираемся на тот функционал, перечень сервисов, которые тот или иной продукт способен обеспечить для конечных пользователей – резидентов здания, собственников жилой и коммерческой недвижимости, арендаторов, жильцов, гостей. Во вторую – запросы управляющей компании. Нам симпатизирует подход “Да!Девелопмент”, который смотрит на здание уже на этапе проектирования, формулируя решения задолго до эксплуатации, тем самым обеспечивая по-настоящему продуманный и качественный сервис», – отметила СЕО «Юникорн» Светлана Перминова.