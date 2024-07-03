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Fix Price при поддержке Neoflex подключил к системе видеоаналитики 6 тысяч магазинов сети

Fix Price, сеть магазинов низких фиксированных цен, и компания Neoflex, разработчик ИТ-платформ для цифровой трансформации бизнеса, внедрили полномасштабную систему видеоаналитики с применением компьютерного зрения на базе платформы Yandex Cloud. Решение уже ускорило обслуживание покупателей и позволило повысить трафик в более чем шесть тыс. магазинах сети. Об этом CNews сообщили представители Neoflex.

Ранее в Fix Price не было системы, которая анализирует видеопоток, поступающий из уже оборудованных камер видеонаблюдения в магазинах сети. Команда Neoflex реализовала решение на базе бессерверных вычислений Yandex Cloud, которое позволило оперативно выявлять очереди на кассах и информировать об этом персонал магазинов.

Для реализации проекта была разработана система, которая анализирует изображения, полученные с камер видеонаблюдения, установленных в магазинах с помощью модели компьютерного зрения. Решение позволяет в режиме, максимально приближенному к реальному времени, определять магазины, в которых очередь на кассу превышает установленный лимит по количеству покупателей. Кроме того, менеджер магазина получает уведомление о необходимости открытия дополнительной кассы. Разработка и эксплуатация системы реализована в Yandex Cloud на бессерверной архитектуре, что позволило существенно сократить время на реализацию проекта и снизить затраты, связанные с инфраструктурой на этапе пилотирования и тиражирования за счет подхода Pay-as-you-go.

«Ключевая задача, которая стояла перед нашей командой – разработать универсальное решение без необходимости переоборудования всей сети магазинов. Экспертиза Neoflex в области Data Science и компьютерного зрения, а также использование сервисов Yandex Cloud позволили уже через 1,5 месяца получить первую версию модели и начать пилотирование. Благодаря высокой вовлеченности проектной команды со стороны Fix Price, которая оперативно корректировала угол обзора камер и предоставляла необходимую информацию, удалось успешно и в срок достичь поставленных целей», — сказал Денис Князев, директор по развитию бизнеса компании Neoflex.

«Замеры пилотного проекта видеоаналитики в декабре показали рост оборота точек на 2% в результате внедрения технологии по сравнению с сопоставимыми магазинами, где такая технология не использовалась. Помимо контроля очередей, мы планируем расширить функционал системы для мониторинга выкладки товаров и состояния торгового зала. Система будет отслеживать «пустые полки», контролировать чистоту пола и отсутствие посторонних предметов в проходах, что поможет улучшить покупательский опыт», — сказал Олег Лексин, начальник службы ИТ Fix Price.

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