«DатаРу» представила новые модели СХД для крупных предприятий

Российский вендор технологических решений и сервисов «DатаРу» обновил линейку специализированных систем хранения резервных копий и добавил новые модели – «ДатаРу ДД9410» и «ДатаРу ДД9910». Эти устройства позволяют организациям защищать и восстанавливать свои данные в большом масштабе – от периферии до крупных ЦОДов.

Новые СХД предназначены для задач резервного копирования, архивирования и восстановления после сбоев. Модели ДД9410 и ДД9910 базируются на двухсокетном сервере с процессорами Intel Xeon (Sapphire Rapids) и выполнены в форм-факторе 2U. Система поддерживает до 768 ГБ оперативной памяти в модели ДД9410 и до 2048 ГБ – в модели ДД9910, обеспечивая тем самым высокую производительность как для традиционных, так и для новых инновационных задач.

По сравнению с предыдущими моделями – «ДатаРу ДД9400» и «ДатаРу ДД9900» – новые СХД показывают более высокие скорости резервного копирования – до 38%, а также скорости восстановления – до 44%. Оборудование обеспечивает масштабирование эффективной емкости до 1,5 ПБ в одном устройстве и сокращает энергопотребление на 11%.

По итогам внутреннего тестирования новые модели СХД также продемонстрировали один из лучших показателей дедупликации данных на уровне 65.

«Инвестиции в мощное ИТ-оборудование являются сегодня стратегически важными для крупных предприятий в любом сегменте производства. Новые СХД из линейки «ДатаРу ДД» предназначены для организации эффективного, безопасного и масштабируемого процесса резервного копирования и восстановления данных, что особенно важно для крупных предприятий, критически зависимых от стабильной работы с ними. Решения созданы на базе проверенных компонентов от глобальных производителей, что обеспечивает надежность работы систем. Одновременно локализация производства «DатаРу» в России позволяет снизить до нуля риски, связанные с доставкой оборудования и его обслуживанием», – сказал Андрей Авраменко, менеджер по продукту СХД «DатаРу».