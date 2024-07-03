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Basis Dynamix заняла первое место в рейтинге российских платформ виртуализации CNews

Высокопроизводительная платформа на базе динамической инфраструктуры для управления виртуальными серверами и контейнерами Basis Dynamix заняла первое место в рейтинге портала CNews, сформированном на основе балльной оценки по 8 ключевым критериям. Решение получило 899 баллов, со значительным отрывом опередив продукты конкурирующих брендов. В общей сложности были проанализированы 10 ведущих отечественных решений.

Аналитики CNews оценивали платформы по следующим критериям: совместимости с операционными системами, наличию встроенных клиентов, предлагаемому функционалу, поддержке различных функций и режимов; также оценивались вопросы безопасности, интеграции, уровень доверия по ФСТЭК, стоимость и ряд других параметров.

По каждому из критериев была выработала балльная система оценки — баллы присуждались за наличие определенных опций в работе сервисов. Далее баллы суммировались. По этой сумме и ранжировались участники рейтинга: чем больше баллов, тем выше место. Такой способ исследования позволяет обозначить главных лидеров отрасли, а также определить возможности современных решений. Платформа Basis Dynamix была отмечена экспертами как продукт с наиболее широким функционалом и поддержкой всех необходимых режимов работы. Подробнее о методике оценки можно узнать на странице исследования.

Рейтинг платформ виртуализации от CNews — главное отраслевое исследование, предоставляющее комплексный анализ и оценку решений виртуализации, доступных на российском рынке. Основанное на мнениях экспертов, данных от пользователей и объективных критериях оно помогает предприятиям и организациям выбирать оптимальные платформы для их нужд, обеспечивая надежность, производительность и безопасность виртуальных инфраструктур.

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