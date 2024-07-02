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«Умный бот» от «АльфаСтрахование» вывел поддержку клиентов в приложении на новый уровень

«АльфаСтрахование» внедрила искусственный интеллект в мобильное приложение и сделала консультации в чате быстрее и удобнее за счет самообучаемого «умного бота». Он сам определяет тему и сложность вопроса на основании полученных сообщений от клиента, выделяет ключевые слова, задает уточняющие вопросы и предоставляет полноценный ответ. Об этом CNews сообщили представители «АльфаСтрахования».

Бот совершенствуется в режиме реального времени. Ответы на запросы клиента – персонализированы, а решение подбирается в зависимости от содержания вопроса, что делает их точными и релевантными. При этом возможность переключения на специалиста в любой момент сохранена.

Также бот может вести одновременно неограниченное количество диалогов в круглосуточном режиме.

«Умный бот» обеспечивает быстрый и точный ответ на запросы клиентов, в то время как живое общение позволяет людям, которые обратились в чат, выразить свои эмоции и получить более гибкую помощь. Баланс между этими подходами позволяет нам отвечать на все пожелания клиентов и делать их поддержку максимально комфортной», – сказала Татьяна Дишель, начальник отдела сопровождения онлайн клиентов «АльфаСтрахование».

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