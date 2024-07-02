Смартфон realme 12 поступил в продажу в России

Компания realme объявляет о старте продаж нового смартфона номерной серии бренда, realme 12. Новинка стала единственным смартфоном с 512 ГБ памяти в ценовом сегменте до 26 тыс. руб. Об этом CNews сообщили представители realme.

Помимо впечатляющего хранилища смартфон получил и ключевые характеристики флагманской серии realme 12 Pro. В их числе камера с передовым сенсором Sony LYT-600 и OIS, быстрая зарядка SuperVOOC мощностью 67 Вт, а также плавный AMOLED дисплей с частотой 120 Гц и технологией распознавания воды на экране.

Кроме того, realme 12 отличает премиальный внешний вид, вдохновленный люксовыми часами, — такой же, как у старших моделей серий realme 12 Pro.

Смартфон realme 12 поступил в продажу в России

В современную цифровую эпоху емкость накопителя важна как никогда. Благодаря встроенной памяти объемом 512 ГБ realme 12 привносит в средний сегмент уникальный цифровой опыт, меняя подход к сохранению, накоплению и распространению контента.

Благодаря 512 ГБ памяти больше не придется удалять ценные фотографии, видео или приложения. Такой объем встроенной памяти позволяет хранить около 1000 видео, 1000 песен, 10 000 фотографий, 100 приложений для ежедневного использования и 5 популярных многопользовательских игр. Этот расчет сделан исходя из того, что в среднем на 1 минуту видео с разрешением 1080p и частотой 30 кадров в секунду приходится 150 МБ, на одну фотографию — 8 МБ, на одну песню с высоким битрейтом — 50 МБ, на одно приложение для ежедневного использования — 1,5 ГБ и на одну популярную многопользовательскую игру — 7 ГБ.

Также realme 12 получил оперативную память объемом 8 ГБ с возможностью расширения до 16 ГБ за счет технологии динамического расширения памяти DRE. Такой подход позволяет преобразовать неиспользуемое хранилище в дополнительную оперативную память, обеспечивая бесперебойную работу смартфона в многозадачном режиме, быстрый запуск игр и оптимальную производительность даже в требовательных к объему оперативной памяти приложениях.

Realme 12, как и другие смартфоны номерной серии бренда, оснащен аккумулятором емкостью 5000 мАч и поставляется с зарядным устройством SuperVOOC мощностью 67 Вт. С ним аккумулятор смартфона заряжается с нуля до 50% всего за 19 минут и за 47 минут — до 100%. Даже 5-минутная зарядка обеспечивает 17% зарядки, гарантируя, что пользователи всегда будут на связи. И всё это благодаря сочетанию продвинутой технологии двухпоточной зарядки и емкого аккумулятора.

Смартфон realme 12 получил интеллектуальную зарядку AI Smart Charging, которая подстраивается под индивидуальные особенности пользователей и оптимизирует процесс подзарядки для увеличения ресурса аккумулятора. Например, в ночное время скорость зарядки замедляется или останавливается при достижении 80% заряда для сохранения ресурса батареи. Индикатор оставшегося времени зарядки помогает пользователям эффективнее планировать работу.

Зарядное устройство realme 12 получило 38 уровней защиты, которые смогут безопасно отключить адаптер питания при нарушении параметров заряда устройства, гарантируя безопасность зарядки высокой мощности.

Realme 12 продолжает расширять возможности фото- и видеосъемки смартфонов среднего класса. Новинка первой в сегменте получила матрицу Sony LYT-600 с разрешением 50 Мп, размером сенсора 1/1.95" и оптической стабилизацией (OIS), что обеспечивает четкую и яркую картинку с низким уровнем шумов при любых условиях съемки.

Система OIS обеспечивает сверхвысокую стабилизацию изображения, помогая избавиться от эффекта дрожащих рук и получать более четкие фотографии и видео даже при съемке в движении. Технология NightEye Engine в свою очередь обеспечивает высокое качество изображений в условиях низкой освещенности. С realme 12 пользователи смогут получать фото и видео профессионального уровня.

Realme 12 оснащен плавным AMOLED дисплеем с частотой 120 Гц и диагональю 6,67 дюйма. Дисплей занимает 92,65% площади передней панели, имеет повышенную яркость до 2000 нит и оснащен передовой технологией определения воды на экране, благодаря которой игнорируются фантомные нажатия от капель воды и повышается точность прикосновений мокрыми пальцами.

Как и внешний вид других устройств номерной серии, дизайн realme 12 вдохновлен премиальными часами: градиентная текстура на защитном стекле камеры выглядит как циферблат часов, а металлическая отделка на задней панели похожа на изысканный часовой браслет.

Кроме того, корпус realme 12 защищен от воды и пыли по стандарту IP54 и оснащен 360° NFC-антенной для беспроводного обмена данными. Тонкий профиль корпуса толщиной 7,92 мм и вес 187 граммов гарантируют комфорт даже при длительном использовании смартфона. 16 Мп HD-камера для селфи дополняет набор полезных функций, помогая создавать автопортреты с высокой четкостью и детализацией.

За реалистичный, объемный звук отвечают стереодинамики с сертификацией Hi-Res Audio.

Высокие показатели производительности realme 12 — заслуга чипсета Qualcomm Snapdragon 685 и передовой системы охлаждения, в основе которой лежит испарительная камера VC Cooling System.

Изготовленный по передовому 6-нм техпроцессу Snapdragon 685 обеспечивает низкое энергопотребление, что существенно продлевает время автономной работы смартфона и срок службы батареи. При этом процессор оптимизирован для максимально производительной и энергоэффективной работы, что гарантирует плавность и стабильность даже при запуске требовательных приложений.

Cистема охлаждения, в основе которой лежит испарительная камера VC Cooling System, поддерживает оптимальную температуру для максимальной производительности. Площадь камеры из нержавеющей стали составляет 4 392 мм², а высокоэффективного графитового слоя — 12 436 мм². Они объединены в 7-слойную архитектуру теплоотвода. Это инновационное решение предотвращает перегрев во время выполнения технически требовательных задач, таких как игры и работа в режиме многозадачности. Например, после часа игры во Free Fire температура корпуса realme 12 остается на комфортном уровне 39,8°C (спереди), 39,4°C (сзади) и 37,7°C (сбоку).

Предотвращая перегрев и задержки в работе, система охлаждения с испарительной камерой позволяет чипсету Snapdragon 685 работать с максимальной производительностью, гарантируя, что пользователи смогут наслаждаться непрерывным игровым процессом, плавной работой в режиме многозадачности и быстрым запуском приложений. realme 12 работает на новой версии оболочки realme UI 5.0 на базе Android 14.

Realme 12 можно приобрести во всех магазинах партнеров realme в цветах «Голубой рассвет»‎ и «‎Зеленый малахит». Realme 12 в конфигурации 8+256 ГБ доступен по цене от 21,9 тыс. руб. Realme 12 в конфигурации 8+512 ГБ доступен по цене от 25,9 тыс. руб. Позже realme 12 станет доступен и в конфигурации 8+128 ГБ.