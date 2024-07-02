«Ростелеком» оснастил видеокамерами путепроводы в Челябинске

«Ростелеком» установил систему видеонаблюдения на объектах транспортной инфраструктуры Челябинска. IP-камеры обеспечивают безопасность и круглосуточный контроль дорожной ситуации на мостах через реку Миасс по Свердловскому проспекту и через железнодорожные пути в районе остановки поездов «Электростанция». Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

Все устройства обладают широким углом обзора, а также инфракрасной подсветкой для фиксации изображения в ночное время. Видеосъемка ведется в HD-качестве.

Ирина Степанова, и.о. председателя комитета дорожного хозяйства администрации г. Челябинска: «Участки трассы на мостах и путепроводах традиционно одни из наиболее аварийноопасных. Цифровые видеокамеры позволяют вести мониторинг дорожной ситуации, выявлять и прояснять спорные моменты ДТП, а также способствуют соблюдению сохранности муниципального имущества».

Александра Исхизова, директор по работе с корпоративным и государственным сегментами «Ростелекома» на Урале: «Услуга видеонаблюдения, включая облачное, востребована государственными заказчиками для контроля периметра образовательных учреждений, многофункциональных центров и других государственных объектов, городских пляжей, парков и скверов. Сервис обеспечивает безопасность общественных пространств, помогает в мониторинге качества предоставления услуг населению и фиксирует людской трафик. Всего в Уральском федеральном округе и Пермском крае за порядком наблюдают свыше 20 тыс. видеокамер, а в Челябинской области – 6000 устройств. По желанию клиента мы дополняем услугу модулем видеоаналитики, с помощью которого можно вести подсчет посетителей, определять длину очереди, распознавать лица и номера автомобилей».

Видеонаблюдение от «Ростелекома» — сервис, который помогает заказчикам следить за происходящим на выбранной территории из любой точки мира, где есть интернет. Через веб-интерфейс услуги изображение доступно в реальном времени. Камеры, установленные внутри помещений, работают по Wi-Fi, оснащены микрофоном и имеют функцию обратной связи. Уличные устройства защищены от вандалов, а также дождя, снега, перепада температур и грозовых разрядов.