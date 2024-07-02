МТС включила сеть LTE еще в 17 малых населенных пунктах Калужской области

ПАО «МТС» обеспечила доступом к цифровым сервисам жителей 17 удаленных населенных пунктов Калужской области. Связь и мобильный интернет МТС появились в небольших селах и деревнях, в каждом из которых проживает от 15 до 500 человек. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Строительство новых вышек связи в сельской местности реализовано в рамках региональной программы МТС по цифровизации труднодоступных населенных пунктов Калужской области. В результате масштабных работ по расширению покрытия LTE доступ к голосовой связи и высокоскоростному мобильному интернету МТС получили более 3000 сельских жителей восьми районов Калужской области: Козельского, Бабынинского, Боровского, Жуковского, Дзержинского, Перемышльский, Юхновский, а также ряд малых населенных пунктов, относящиеся к городскому округу Калуга.

Самыми крупными населенными пунктами, где появился мобильный интернет, стали деревни Коряково Боровского района и Никольское Дзержинского района (около 440 жителей). Новое интернет-покрытие LTE также получили местные жители и дачники, проживающие в деревне Григоровка и поселке Новый под Калугой. Самым малочисленными из населенных пунктов, где появилась связь и мобильный интернет от МТС, оказались деревни Сосино Юхновского района и Лыково Жуковского района.

Так, в Сосино, расположенное вблизи популярной «культурной» трассы Р-132 «Золотое кольцо», в настоящий момент проживает около 15 человек. В Лыково Жуковского района сейчас насчитывается 27 постоянных жителей, а сама деревня располагается на старинной дороге Калужский тракт с активным автомобильным трафиком. Теперь у жителей этих малых населенных пунктов появилось еще больше возможностей для образования, работы и проведения досуга, а у автоводителей и путешественников - возможности пользоваться стабильной навигацией и интернетом.

«В приоритете при выборе запуска новых базовых станций МТС были выбраны малые и отдаленные села, для которых связь порой единственная возможность получить образование, оплатить коммунальные услуги, оформить необходимые документы на госуслугах, а в трудную минуту связаться со службами спасения, попросить о помощи или просто проконсультироваться с врачом по видео- или голосовой связи. Сельские жители получили равные цифровые возможности с горожанами – высокие скорости мобильного интернета вполне могут выступить альтернативой обычному домашнему интернету, в частности для организации в сельском доме зоны Wi-Fi для нужд всех домочадцев», – отметила директор МТС в Калужской области Александра Хахинова.

«Связь дает возможность жителям малых населенных пунктов существенно улучшить уровень жизни и личного комфорта. Это касается и развития удаленных малых населенных пунктов в целом. С приходом связи и мобильного интернета сельчане получают реальные возможности для онлайн-обучения или дистанционной работы, а также удобный инструмент решения для множества вопросов при помощи сервисов госуслуг или онлайн-банкинга. Ежегодно мы собираем заявки от местных жителей и муниципальных властей на организацию мобильной связи и шаг за шагом обеспечиваем жителей глубинки всеми современными возможностями, которые дает цифровизация», – сказал заместитель губернатора Калужской области – руководитель министерства цифрового развития Калужской области Дмитрий Разумовский.