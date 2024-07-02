МТС создала на ВДНХ одну из крупнейших публичных Wi-Fi-зон в Москве

ПАО «МТС» в рамках государственного контракта в партнерстве с Департаментом информационных технологий Москвы завершила очередной этап создания на ВДНХ одной из крупнейших в столице зон бесплатного публичного Wi-Fi. Емкость сети позволяет пользоваться интернетом одномоментно 50 тыс. человек. Об этом CNews сообщили представители МТС.

МТС расширила общедоступную сеть Wi-Fi на ВДНХ, установив 60 дополнительных точек доступа к беспроводному интернету. Первые 59 точек доступа были установлены осенью 2022 г. Сейчас городская сеть Wi-Fi на ВДНХ состоит из 119 точек доступа, что делает ее одной из крупнейших публичных Wi-Fi-зон в столице. Бесплатно пользоваться беспроводным интернетом на ВДНХ могут одновременно 50 тыс. человек.

Wi-Fi доступен гостям Выставки на всех ее самых популярных локациях: Центральной аллее от центрального входа до ракеты-носителя «Восток», площади Промышленности, вблизи строений вокруг малого и большого выводных кругов, возле Дворца бракосочетания, в непосредственной близости от зон отдыха, пляжа, спортивных площадок, парковок, кафе и ресторанов. В зоне покрытия также расположены Гараж особого назначения, Центр «Космонавтика и авиация», павильон «Россия – моя история», Дом ремесел, арт-резиденция и территория возле Каменских прудов, веревочный парк «Скайтаун», площадь у музея Кино и лодочной станции, Минский и Грузинский скверы, пешеходные зоны.

Проектирование размещения точек доступа выполнено с учетом анализа посещаемости локаций и необходимости сохранить исторический внешний вид и уникальные архитектурные особенности объектов культурного наследия страны.

«ВДНХ – это один из символов Москвы, один из неоспоримых центров притяжения не только жителей столицы, но и ее многочисленных гостей. Большинство посетителей Выставки прямо отсюда активно делятся фотографиями и видео и стримят, что требует стабильного интернета, а построенная современная Wi-Fi-сеть позволяет пользоваться им без ограничений и оплаты, – сказала коммерческий директор бизнес-рынка московского региона МТС Наталья Тимощук. – Мы признательны городским властям за доверие к нашей экспертизе и рады тому, что миллионы посетителей ВДНХ могут свободно пользоваться интернетом, не задумываясь о расходах на связь».

Сеть бесплатного беспроводного доступа в интернет на территории ВДНХ является частью единого информационно-коммуникационного пространства Wi-Fi в г. Москве. Для подключения нужно выбрать в списке доступных сетей Moscow_WiFi_Free, пройти идентификацию с помощью аккаунта на mos.ru или SMS-сообщения с кодом, который приходит на телефон. Единый Wi-Fi позволяет пользоваться беспроводным интернетом, перемещаясь по всему городу, без повторной авторизации в течение дня.