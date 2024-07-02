ITLand внедрила «1С:ERP+PM Управление проектной организацией 2» в «Рост»

Компания ITLand осуществила внедрение «1С:ERP+PM Управление проектной организацией 2» в девелоперской компании «Рост» за 4 месяца. Это позволило заказчику решить вопрос импортозамещения, повысить эффективность управления проектами, портфелями проектов и экономикой.

Внедрение «1С:ERP+PM Управление проектной организацией 2» позволило заказчику произвести импортозамещение программного обеспечения, получить возможность работать с графиками и бюджетом проектов в одной системе, контролировать выполнение проектных задач, а также проводить анализ соответствия плановых и фактических показателей проекта, вести план-фактный анализ.

Уникальность проекта была определена не только быстрым запуском типовой системы, но и разработанным специально для компании «Рост» дашбордом по портфелю проектов для генерального директора, загрузкой данных по эскроу-счетам, а также широкими перспективами развития системы.

Прежде деятельность в компании была автоматизирована с помощью импортного ПО – Microsoft Excel и Microsoft Project. Использование данных инструментов не позволяло получать оперативную связь между сроками и бюджетами проектов, а также наглядно отслеживать изменения и отклонения сроков. Требования к новой системе были определены спецификой работы и компании: девелоперские проекты; управление сроками, бюджетом и денежным потоком; особенности по учету продаж объектов недвижимости.

Команда ITLand провела вводное обучение рабочей группы, сформировала сквозной сценарий работы в системе, осуществила моделирование на типовой системе и доработки по реестру функциональных разрывов. Провела совместный прогон пилотного проекта, обучила ключевых пользователей, внесла данные по всем проектам и запустила систему в опытную эксплуатацию.

Автоматизировано 10 рабочих мест, пользователями системы являются руководители проектов, финансово-экономический департамент, топ-менеджеры.

Планируется дальнейшее развитие системы, запуск дополнительных подсистем: общефирменное бюджетирование; казначейство; проектный документооборот с подрядчиками; управление жизненным циклом проекта по методике «Ворота качества» (Gates); настройка сбора информации для расчета различных KPI.

Также планируется интеграция с CRM-системой и пилотирование взаимодействия с 3D-моделями строящихся объектов в рамках комплекса «1С:BIM 6D».