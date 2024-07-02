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Группа компаний BestDoctor ускорит подготовку страховых документов в 10 раз с помощью ИИ

Группа компаний BestDoctor внедряет облачную версию платформы Doczilla Pro для автоматизации подготовки и согласования страховых документов. Интеграция с модулем Doczilla Workflow позволит ускорить процесс согласования и подписания договоров в 10 раз. Об этом CNews сообщили представители BestDoctor.

«BestDoctor стремится к постоянному совершенствованию и внедрению современных технологий, которые упрощают процессы и повышают эффективность работы. Doczilla Pro — это важный шаг в направлении автоматизации подготовки страховых документов, который позволит нам предоставлять нашим клиентам еще более качественный сервис», — сказала Ольга Москаленко, менеджер проектов в цифровом страховании группы компаний BestDoctor.

Благодаря внедрению сервисов облачной платформы BestDoctor сможет использовать оптимизированные маршруты согласования, которые сократят время подписания многостраничных страховых договоров. А благодаря модулю Workflow каждый участник процесса будет работать только со своей частью — что заметно повысит безопасность и положительно скажется на сохранности документов.

«BestDoctor — одна из самых технологичных компаний России. Ее команда задает тренды и одной из первых начинает использовать генеративный ИИ в сочетании с конструктором договоров и другими технологиями Doczilla для ускорения подготовки и согласования договоров со своими клиентами. А довольные клиенты — это основа для кратного роста любой компании и повышения ее капитализации», — сказал Кирилл Буряков, CEO и основатель Doczilla.

Сервис Doczilla Pro содержит встроенный конструктор документов. Технологии на базе ИИ позволят создавать единые шаблоны и исключать ошибки в документах. Первыми обучение работе с интерактивными шаблонами пройдут сотрудники юридического департамента группа BestDoctor. В дальнейшем планируется интегрировать разработки Doczilla Pro в другие продукты группы компаний.

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