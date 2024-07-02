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ГК Softline организовала цифровую лабораторию в ИT-парке «Цифровая Арктика» Северного Арктического федерального университета имени М. В. Ломоносова

ГК Softline (ПАО «Софтлайн»), поставщик решений и сервисов в области цифровой трансформации и информационной безопасности, развивающий комплексный портфель собственных продуктов и услуг, совместно с Арктическим федеральным университетом имени М.В. Ломоносова организовала цифровую лабораторию. Она станет площадкой для разработки и тестирования инновационных продуктов и решений в сфере цифровой трансформации логистики и промышленности, кибербезопасности, видеоаналитики и IoT-технологий для арктического региона. Об этом CNews сообщили представители Softline.

«Softline Арктика» (входит в ГК Softline) оборудовала лабораторию российскими рабочими станциями собственного производства, на которых установлено программное обеспечение из экосистемы Softline Universe и другие отечественные решения для создания и моделирования ИT-продуктов.

Силами преподавателей, студентов, научных сотрудников САФУ и экспертов Softline в лаборатории будут проводиться исследования и разработки в приоритетных направлениях цифровизации Северного морского пути, портовой инфраструктуры и логистических цепочек. Кроме того, будет вестись работа по созданию и совершенствованию промышленных цифровых продуктов и решений для «умного» города.

Создание цифровой лаборатории соответствует стратегии Softline по развитию информационных технологий в регионах присутствия компании. В перспективе совместные разработки будут тиражироваться на предприятиях Арктической зоны и других субъектов России. Цифровая лаборатория также станет площадкой для проведения мероприятий: презентаций продуктов Softline и вендоров-партнеров, экскурсий, мастер-классов.

«Сотрудничество с ведущим арктическим университетом позволит Softline привлечь лучшие умы региона для создания инновационных цифровых продуктов, — отметила Елена Поздеева, исполнительный директор «Softline Арктика». — Лаборатория станет центром компетенций и местом знакомства наших заказчиков с новейшими разработками для критически важных отраслей экономики».

«Создание совместной лаборатории с ведущей российской ИТ-компанией для нас стратегически важный шаг. Здесь наши студенты смогут на практике осваивать передовые технологии и решать реальные производственные задачи под руководством опытных преподавателей и экспертов Softline. Надеемся, что разработки лаборатории внесут вклад в цифровизацию арктической зоны России», — отметил директор ИT-парка «Цифровая Арктика» Андрей Буйновский.

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