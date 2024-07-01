«Яндекс» научит экономистов, маркетологов, педагогов и финансистов работать с нейросетями и Data Science

С нового учебного года «Яндекс Образование» расширяет программы обучения для студентов специальностей, не связанных с ИT. Для этого «Яндекс» запускает новый формат — интердисциплинарные модули — готовые образовательные решения для существующих программ, и две магистратуры для маркетологов и финансистов. Все программы позволят студентам освоить инструменты и навыки анализа данных и искусственного интеллекта. Среди первых вузов-партнеров — НИУ ВШЭ, Финансовый университет и Московский городской педагогический университет. Об этом CNews сообщили представители Яндекса.

Благодаря новому формату интердисциплинарных модулей студенты разных направлений подготовки могут осваивать инструменты аналитики данных и учиться использовать нейросети для решения профессиональных задач в своих областях. Каждый модуль состоит из онлайн-курса, заданий для конкретной профессиональной сферы и адаптированных датасетов. Подобный формат позволит интегрировать современные практики использования инструментов ИИ и Data Science в бакалаврские программы направлений, не связанных напрямую с ИT.

В 2024/2025 учебном году два пилотных модуля запустят в МГПУ и НИУ ВШЭ. Студенты-педагоги узнают, как применять инструменты Data Science и ИИ для учебной аналитики, визуализации данных и автоматизации рутины, а экономисты изучат прикладные библиотеки анализа данных на Python и математический аппарат, смогут решать классический набор исследовательских экономических задач, используя методы машинного обучения. В дальнейшем Яндекс Образование вместе с вузами-партнёрами запустит интердисциплинарные модули и для других специальностей социогуманитарного профиля — социологов, юристов и др.

«Сегодня почти не осталось сфер, где ИИ и Data Science не стали бы частью профессиональной деятельности. Именно поэтому для нас важно строить образование, позволяющее студенту уже в университете овладеть культурой и компетенциями использования инструментов анализа данных, применения больших языковых моделей, генеративных технологий для решения каждодневных задач. Вместе с университетами мы создаём датасеты, кейсы в конкретных и понятных студентам профессиональных областях», — сказала Дарья Козлова, директор «Яндекс Образования».

Помимо этого, две новые магистерские программы запускаются в НИУ ВШЭ и Финансовом университете. Программа «Искусственный интеллект в маркетинге и управлении продуктом» на факультете компьютерных наук НИУ ВШЭ разработана вместе с экспертами маркетинга Поиска Яндекса. Студентов научат обрабатывать данные, применять генеративные технологии и большие языковые модели в сфере маркетинга, помогут освоить продуктовый подход и проектирование маркетинговых стратегий. Выпускники будут работать продуктовыми маркетологами и аналитиками, продакт-менеджерами и получат старт для будущей карьеры CPO и CMO.

В Финансовом университете открывается магистратура «Управление ИT-продуктами в сфере финансовых технологий», разработанная вместе с командой «Яндекс Практикума» и «Финтеха». Студенты получат прикладные знания в области разработки онлайн-сервисов, баз данных, продуктового управления, научатся создавать цифровые решения для финтеха, в том числе с помощью no-code- и low-code-технологий. Выпускники программы смогут построить профессиональный трек в области продуктового менеджмента и проектного управления цифровыми продуктами в финансовой и банковской сферах, в ведущих бигтехах и сфере консалтинга.

Ранее «Яндекс» совместно с МГУ запустил магистерскую программу для журналистов, а также первый интерактивный тренажёр по программированию для медиков. В Европейском университете уже несколько лет действует совместная образовательная программа по прикладному анализу данных для искусствоведов, историков, антропологов и социологов. В июне этого года Яндекс вместе со Сбером и четырьмя ведущими вузами объявил о запуске AI360/ИИ360 — первого в России бакалавриата для создателей ИИ-технологий будущего, а вместе с ИТМО и ВШЭ открывает первый совместный трек по искусственному интеллекту в аспирантуре.