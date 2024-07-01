SuperJob запустил платформу для абитуриентов и школьников

SuperJob продолжает развивать экосистему сервисов для работодателей и соискателей. В День Молодежи «SuperJob Старт» запустил абитуриентскую платформу для школьников, абитуриентов и их родителей. Задача проекта – помочь с планированием карьеры и интегрироваться в рынок труда. Об этом CNews сообщили представители SuperJob.

Абитуриентская платформа «SuperJob Старт» основана на принципах выбора образования под запросы рынка труда и личностного потенциала человека.

Флагманский продукт абитуриентской платформы – «Карьерные карты», которые показывают подробный карьерный путь по конкретной профессии от стартовой позиции до руководителя за минимальное количество времени. Например, в сфере логистики школьник сможет узнать, как построить карьеру от диспетчера до директора по логистике: сколько займет продвижение, на каких должностях предстоит работать, и даже медианные и максимальные зарплаты на каждой должности.

Также на абитуриентской платформе «SuperJob Старт» школьник может построить индивидуальную карьерную траекторию, которая основана на: накопленной и предиктивной аналитике больших данных о рынке труда: востребованности отраслей, специалистов, уровне зарплат и пр.; тестах профориентации, которые помогут определить профессиональные направления, интересные школьнику; рейтингах и отзывах студентов об учебных заведениях, а также о студенческой культуре и внеучебной деятельности.

Амир Сараков, вице-президент по развитию стратегических партнерств и работе с молодыми специалистами SuperJob: «Согласно прогнозу Росстата, по сравнению с сегодняшним днем к 2030 г. граждан 30—39 лет (это самая активная на рынке труда возрастная группа) станет меньше на 7,3 млн. «Демографическим окном возможностей» считается поколение 15—29-летних: к 2030 г. их будет больше почти на три млн. Основную ставку в ближайшее время работодатели будут ставить на молодежь, а значит, уже сегодня нужно активно помогать потенциальным молодым специалистам интегрироваться в рынок труда».

Напомним, что «SuperJob Старт» был запущен в июне 2022 г. Сервис направлен на эффективное трудоустройство студентов и выпускников средних и высших учебных заведений. За первый год работы к Старту присоединилось более 2 млн молодых специалистов, 800 000 откликов получили работодатели от студентов и выпускников, 150 тыс. получили приглашение на работу. Пользователям доступны квалифицированные вакансии и проверенные работодатели по профильным программа обучения, карьерные сервисы («Конструктор резюме», «Зарплатомер», «Профориентация», «Рейтинг вузов» и «Курсы»).