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Подтверждена совместимость «Гарда Deception» с ОС Astra Linux

Группа компаний «Гарда» подтвердила соответствие системы для создания ложного слоя сетевой инфраструктуры предприятия «Гарда Deception» требованиям программы технологического партнерства Ready for Astra.

Сертификат совместимости «Гарда Deception» с ОС Astra Linux гарантирует корректную бесперебойную работу решения и отсутствие ограничений при использовании в связке с операционной системой.

«Гарда Deception» создает ложный слой сетевой инфраструктуры предприятия, позволяя дезинформировать злоумышленников и детектировать вредоносную активность в режиме реального времени. Система защищает от таргетированных атак и атак нулевого дня. Продукт имеет сертификат ФСТЭК и может использоваться для защиты ГИС и предприятий, не работающих с государственной тайной.

«Наши партнеры нацелились на то, чтобы создать экосистему отлаженно работающих друг с другом ИТ-продуктов для эффективного решения задач заказчиков, – сказала руководитель «Гарда Deception» Екатерина Харитонова. – Испытания и сертификация по программе Ready for Astra – один из способов облегчить российским компаниям выбор систем и программно-аппаратных комплексов, которые, доказано, интегрируются друг с другом, помогают в достижении целей импортозамещения».

«В рамках развития нашей ИБ-стратегии, мы пристально следим за продуктами партнеров, способных качественно дополнить и усилить экосистему наших собственных решений. «Ловушки» от Гарды – это решение, пока не имеющее аналогов, поэтому было важно добиться совместимости с флагманским продуктом ОС Astra Linux, а впоследствии, и другими продуктами из нашей экосистемы. Уверены, что ключевые заказчики оценят удобство совместного использования продуктов «Группы Астра» и группы компаний «Гарда», – отметил Кирилл Синьков, директор департамента по работе с технологическими партнерами «Группы Астра».

«Гарда Deception» – DDP-платформа (Distributed Deception Platform) создаёт фиктивный слой объектов ИТ-инфраструктуры предприятия, которые неотличимы от защищаемых узлов сети. Интерактивные ловушки отвлекают внимание злоумышленника, позволяя выиграть время для нейтрализации кибератаки. Продукт зарегистрирован в Реестре российского программного обеспечения.

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