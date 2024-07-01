«Первый Бит» за семь месяцев перевел лидера химической промышленности Казахстана на «1С» и «БИТ.Финанс»

Компания «Первый Бит» обновила ИТ-контур ТОО «РауанНТех» – производителя химических реагентов для нефтегазовой отрасли в Казахстане. Специалисты ИТ-интегратора смогли реализовать самые смелые идеи и требования заказчика всего за семь месяцев. Об этом CNews сообщили представители «Первого Бит».

Для клиента создано единое информационное пространство, в котором ведутся сразу несколько учетов: бухгалтерский, налоговый, кадровый, производственный и управленческий. Раннее компания использовала разные автоматизированные системы для ведения бухгалтерского и кадрового учетов – западное и казахстанское ПО соответственно. Эти системы не были синхронизированы между собой, а управленческий и финансовый учет компания вела в программе Excel.

В качестве основы для единой информационной системы были выбраны современные решения на платформе «1С»: «1С:Зарплата и управление персоналом для Казахстана» ред. 3.1, «1С:Бухгалтерия для Казахстана» ред. 3.0 и модуль «БИТ.Финанс». Дополнительно была настроена интеграция между этими базами данных, обеспечивающая оперативный обмен информацией для корректного ведения бухгалтерского учета.

«Уникальность проекта заключается в том, что 90% потребностей заказчика удалось покрыть встроенными функциями типовых решений 1С. Прежняя учетная система была сильно кастомизирована и тяжела в сопровождении, поэтому переход на новый продукт обеспечил более гибкую настройку и облегчил сопровождение данной системы», – сказал руководитель отдела внедрения в ИТ-интеграторе «Первый Бит» Пальчиков Иван.

Дополнительные 10% функционала были адаптированы по специфику бизнес-процессов «РауанНТех». В том числе, команда «Первого Бита» разработала отчет «Планирование предстоящих загрузок» для анализа договоров с контрагентами, внедрен функционал для удержания косвенных доходов и несколько уникальных печатных форм.

Внедрение модуля «БИТ.Финанс» позволило расширить функционал системы и дало компании удобные инструменты для управления финансовыми потоками. Была запущена подсистема «Казначейство» для регистрации заявок на оплату и формирования реестра платежей. Внедрена подсистема «Учет договоров», которая позволяет систематизировать информацию о заключенных соглашениях и контрактах, а также выгружать договоры с автоматической привязкой данных в формате pdf. Подсистема «Закупки» используется для регистрации заявок на потребность пользователей и контроля закупок в компании.

Также в рамках модуля «БИТ.ФинансС» было развернуто мобильное приложение, обеспечивающее удобный доступ к системе учета. Теперь лица, принимающие решения, могут согласовывать заявки на расходование денежных средств в режиме реального времени, независимо от своего местоположения. Это значительно оптимизирует процесс согласования заявок и обеспечивает более оперативное принятие решений.

Переход на новую учетную систему на платформе «1С» занял всего семь месяцев. Теперь все виды учета ведутся в едином пространстве, интегрированном с ИС ЭСФ. Более 20 сотрудников «РауанНТех» обучены и полноценно работают в новой системе.

ИТ-интегратор «Первый Бит» и ТОО «РауанНТех» продолжают совместную работу. В будущем автоматизация блока «Бюджетирование» позволит эффективно планировать и контролировать расходы компании. Это поможет более точно определять финансовые потребности и распределять ресурсы, обеспечивая более прозрачное и результативное управление бюджетом.