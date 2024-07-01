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Новый функционал Band Steering в маршрутизаторах D-Link

Компания D-Link реализовала функционал Band Steering в маршрутизаторах серии DIR. Band Steering позволяет улучшить производительность в беспроводных сетях с высокой плотностью пользователей за счет переподключения Wi-Fi-клиентов между частотными диапазонами 2,4 и 5 ГГц маршрутизатора в зависимости от их уровня сигнала. Об этом CNews сообщили представители D-Link.

При перемещении клиентского устройства по беспроводной сети уровень его сигнала постоянно меняется. Функционал Band Steering позволяет в зоне стабильно высокого сигнала 5 ГГц использовать все преимущества высокоскоростного диапазона, а при удалении от маршрутизатора автоматически переключает клиента на 2,4 ГГц с большим радиусом действия, чтобы избежать задержек и разрывов в вещании.

В настройках Band Steering на маршрутизаторе реализована возможность выбора предпочитаемого диапазона, к которому клиенты будут подключаться, если диапазоны 5 ГГц и 2,4 ГГц равнодоступны.

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Компания D-Link реализовала функционал Band Steering в маршрутизаторах серии DIR.

Программное обеспечение с поддержкой Band Steering доступно для скачивания на официальном сайте компании для: двухдиапазонного гигабитного Wi-Fi 6 маршрутизатора AX1500 DIR-X1510, двухдиапазонных гигабитных маршрутизаторов AC1200 Wave 2 DIR-842/R5 и DIR-825/R5.

Предполагается внедрение нового функционала в ПО: двухдиапазонного гигабитного Wi-Fi 6 маршрутизатора AX1500 DIR-X1530, двухдиапазонных гигабитных маршрутизаторов AC1200 Wave 2 DIR-842V2, DIR-830M, DIR-825/I, двухдиапазонных маршрутизаторов с Ethernet-портами 100 Мбит/с AC1200 Wave 2 DIR-822/E, DIR-815/R4.

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