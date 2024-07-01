Импортозамещение в массовой рознице: «1С-Рарус» за 8 месяцев перевел сеть «Дикси» на систему «1С»

«1С-Рарус» завершил проект перевода с иностранной системы на «1С:Зарплата и управление персоналом КОРП» в группе компаний «Дикси». За восемь месяцев создана уникальная HR-система, оптимизировано кадровое управление и процессы расчета заработной платы для 27,5 тыс. сотрудников. Об этом CNews сообщили представители «1С-Рарус».

«Дикси» — российская розничная сеть, с 2021 г. входит в группу компаний «Магнит». На конец 2023 г. сеть управляла более 2,2 тыс. магазинами формата «у дома». Всего в ГК «Дикси» работает около 27,5 тыс. сотрудников.

Компания вела кадровый учет и расчет зарплаты в иностранной HR-системе. Росли трудозатраты (80% ресурса команды) на поддержку своими силами кастомизированной системы и на приведение получаемой из нее отчетности в соответствие меняющимся требованиям законодательства России в сфере кадрового учета.

Существенный дефицит на рынке труда розничного персонала требовал оптимизации и повышения эффективности процессов кадровой службы.

ИТ-служба ГК «Дикси» провела мониторинг рынка специализированных систем для управления кадрами и расчета зарплаты. В результате было выбрано проверенное временем и многими внедрениями решение «1С:Зарплата и управление персоналом» версии КОРП. Партнером проекта стала компания «1С-Рарус» в Челябинске.

Целями проекта стали создание единой ИТ-экосистемы, повышение эффективности управления кадрами и оптимизация процессов расчета заработной платы, снижение уровня рисков несоответствия кадровых и расчетных бизнес-процессов законодательству РФ и снижение стоимости эксплуатации учетной системы по кадрам и расчету заработной платы.

Результаты проекта: запуск системы за восемь месяцев, опытно-промышленная эксплуатация новой системы начата без сдвигов по срокам к началу года, чтобы не сдавать отчетность из двух систем; первая массовая выплата премии проведена 10 января 2024 г. через новую систему на базе «1С:Зарплата и управление персоналом КОРП», первый аванс рассчитан и выплачен 15 января 2024 г.; миграция данных — перенесены сведения и остатки начислений по 27,5 тыс. сотрудников; интеграция систем — изменены 140 интеграционных потоков с 17 бизнес-системами; отчеты и печатные формы — разработано более 500 отчетов, в рамках подготовки к запуску были проведены параллельные расчеты на две тыс. сотрудников; расчеты — табелирование за полмесяца проводится за четыре часа, расчет заработной платы для 27,5 тыс. сотрудников розницы проводится за 2,5 часа; кастомизация системы — сформированы и реализованы реестр из 788 требований к целевой системе по 120 бизнес-процессам; разработаны уникальные механизмы учета рабочего времени сотрудников магазинов (80% персонала группы компаний), оптимизированы процессы кадрового управления и расчета заработной платы.

Евгений Савицкий, руководитель управления компенсаций и льгот, «Дикси»: «Много лет мы занимались цифровизацией отдельных бизнес-процессов: учет рабочего времени, прием на работу, увольнение. Когда большая часть бизнес-процессов была оцифрована и мы достигли насыщения «цифрой», то стали заниматься улучшениями, оптимизацией процессов. И эти процессы стали цепляться друг за друга. Были сформированы правила синхронизации и обмена между процессами. И когда были налажены связи, в точках, где процессы и технологии совмещаются, были обнаружены новые польза и ценности для компании и стейкхолдеров».

Владимир Заболотный, руководитель программы HR-проектов, «Дикси»: «2023 г. был годом начала HR-трансформации в «Дикси». Перед нами стояла амбициозная задача, нам нужно было не только повысить качество HR-процессов, например, учета рабочего времени линейного персонала или ускорения расчетов с персоналом, но и задача запуска абсолютно новых процессов, например, прямая интеграция с ФСС. Постоянное изменение законодательства требовало быстрого реагирования и постоянного привлечения дополнительных ресурсов для поддержания прошлой HRM-системы. В этой связи было принято решение о глобальной смене системы управления персоналом. Проведя детальный анализ рынка, мы пришли к мнению, что «1С:Зарплата и управление персоналом КОРП» максимально подходит под наши требования и позволит нам оперативно реагировать на новые вызовы рынка».