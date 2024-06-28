CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ Цифровизация
|

МТС прокачала сеть LTE в Белых Берегах под Брянском

ПАО «МТС» модернизировала инфраструктуру мобильной связи в поселке Белые Берега Брянской области. В результате запуска дополнительного телеком-оборудования скорость мобильного интернета в поселке, на железнодорожной станции и в местах отдыха на Белобережском водохранилище выросла на 25%. Об этом CNews сообщили представители МТС.

МТС установила дополнительное телеком-оборудование на улице Привокзальная, которая находится в центре поселка Белые Берега, где проживает более 7000 человек. После модернизации сети местные жители и приезжие могут без задержек совершать голосовые звонки в сети LTE, загружать и скачивать фото и видео, смотреть потоковое видео.

Пассажиры электропоезда Брянск-Орел могут приобретать на станции «Белые Берега» билеты онлайн, отслеживать расписание и вызывать такси через цифровые агрегаторы.

Стабильной стала связь на популярном пляже на Белобережском водохранилище, куда в солнечную погоду собираются сотни отдыхающих. Теперь в этом месте отдыха также можно загорать и смотреть фильмы онлайн, расплачиваться банковскими картами в близлежащих продуктовых магазинах и общаться в мессенджерах и соцсетях.

«Белые Берега – сравнительно небольшой поселок, но он вытянут вдоль железной дороги на 5 километров, поэтому мы запустили дополнительное оборудование, чтобы обеспечить стабильное покрытие в центре населенного пункта и разгрузить сеть в целом. Улучшение качества мобильной связи в зонах путешествий и отдыха - одна из приоритетных задач филиала МТС в Брянской области. Ранее новое оборудование стандарта LTE-2100 появилось на базовых станциях в Суземке, Сураже, Пушкарной Слободе Севского района и Молотино Брянского района», – сказал о проводимой модернизации директор МТС в Брянской области Максим Митькин.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Росагролизинг: как специалисты «Нетрики» провели миграцию аналитической системы компании с MS SQL Server на Postgres Pro

В России создают «цифрового серийного убийцу»

Как автоматизировать учет персональных данных и избежать штрафов за их утечку

Зарубежному осколку Softline перекрыли дорогу на Nasdaq

Как переехать в отечественный виртуальный офис без форс-мажоров

Завершились испытания первой отечественной мониторной станции для отделений реанимации

MARKET.CNEWS

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Обзор беспроводного робота-газонокосилки Dreame Roboticmower A1: первый тест в России

От культиватора до электроножниц: 10 электрических гаджетов для сада и огорода

Обзор робота-мойщика окон HOBOT S6 Pro: умный помощник

Показать еще

Наука

Внутри алмаза обнаружен иноземный минерал с необычным составом

Переворот в физике: найдены доказательства существования гравитона

Астрофизики запечатлели окончание формирования планеты из диска газа и пыли
Показать еще
True Tech Day 2024 True Tech Day 2024