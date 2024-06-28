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МТС подключила к сети поселок энергетиков на севере Колымы

ПАО «МТС» сообщает о подключении к мобильной сети МТС поселка Кедровый в Сусуманском районе. Жители села и сотрудники центральных электрических сетей Магаданэнерго получили доступ к скоростному мобильному интернету и сервисам экосистемы МТС. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Кедровый – небольшой поселок на севере Колымы, где базируются центральные электрические сети, снабжающие электроэнергией Сусуманский, Ягоднинский и Тенькинский районы Магаданской области. Энергетики обеспечивают работу добывающих предприятий, артелей, рудников, поставляя электричество и тепло в дома жителей области в суровых климатических условиях, когда температура воздуха зимой опускается ниже -50 градусов.

Мобильный интернет МТС позволит сотрудникам быть всегда на связи и оперативно реагировать в случае нештатной ситуации, пользоваться электронными сервисами контроля и мониторинга производственных процессов, следить за прогнозом погоды онлайн. А жители поселка смогут на высоких интернет-скоростях пользоваться привычными цифровыми сервисами – общаться по видеосвязи в социальных сетях, загружать фото и видео, совершать покупки на маркетплейсах, смотреть фильмы и сериалы.

«Мы работаем над развитием инфраструктуры связи в регионе, модернизируя телеком-оборудование и запуская новые базовые станции. Потому что качественная связь и мобильный интернет в условия Крайнего Севера, это не только цифровой комфорт жителей, но и возможность при необходимости быстро связаться со службами спасения, а сотрудникам вахтовых смен сделать видеозвонок родным и близким. Так совсем недавно мы модернизировали сеть в поселке Омсукчан – одном из центров добычи серебра в Магаданской области, это позволило на треть нарастить скорости мобильного интернета и обеспечить дополнительный запас емкости сети», - отметил директор филиала МТС в Магаданской области Евгений Никишин.

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