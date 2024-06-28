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МТС обеспечила высокоскоростным мобильным интернетом жителей поселка Максима Горького Тарского района

ПАО «МТС» первой из операторов обеспечила устойчивое покрытие 4G на территории поселка Максима Горького Тарского района. После установки нового телеком-оборудования местные жители получили доступ к скоростному мобильному интернету и современным цифровым сервисам для работы, учебы и отдыха. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Поселок Максима Горького – небольшой населенный пункт в Тарском районе, сейчас в нем проживает порядка 500 человек. До недавнего времени жители не имели доступа к высокоскоростному мобильному интернету. С появлением нового стандарта связи МТС сельчанам впервые стали доступны современные цифровые сервисы, государственные и финансовые порталы, интернет-магазины, онлайн-кинотеатры и маркетплейсы.

«С начала года мы построили или обновили сеть почти в пятнадцати малых населенных пунктах: селах Поречье и Ушаково, деревне Спайка, дачном поселке Чернолучинском и многих других. Поселок Максима Горького – одна из немногих локаций в регионе, где до сих пор не было LTE-покрытия, хотя сам населенный пункт находится всего в часе езды от районного центра, города Тары. Мы считаем, что сельским жителям должны быть доступны те же цифровые возможности, что и горожанам, а потому продолжим развивать сеть в регионе», — сказал директор МТС в Омской области Михаил Синюгин.

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