Компьютерные корпуса AZZA: «стандарт+»

В мае компания Merlion анонсировала начало сотрудничества с производителем инновационных компьютерных корпусов и блоков питания тайваньского производителя AZZA, став первым российским дистрибьютором, и объявила о поступлении на склад корпусов четырех дизайнерских линеек Regis, Opus, Pyramid L, Cast. Сейчас объявляет о доступности пяти стандартных моделей компьютерных корпусов Azza: Prime, Spectra, Celesta, Eclipse, Hive. Об этом CNews сообщили представители Merlion.

Корпус Azza Prime



Тип корпуса - ATX Mid Tower. Сетчатая передняя панель с тремя предустановленными вентиляторами RGB размером 120 мм обеспечивает отличный поток воздуха. Можно увеличить охлаждение, установив до 8 дополнительных вентиляторов – для этого предусмотрены порты на передней панели (3 x 120 мм или 2 x 140 мм), на верхней панели (2 х 120 мм), на задней панели (1 х 120 мм) и 2 порта 120 мм на кожухе блока питания.

Azza Prime имеет 4 отсека для накопителей информации: 1 жесткий диск 3,5 дюйма; верхняя часть отсека поддерживает 1 твердотельный накопитель 2,5 дюйма или 1 жесткий диск 3,5 дюйма; боковая панель поддерживает два твердотельных накопителя размером 2,5 дюйма.

Максимальная длина видеокарты — до 310 мм.

На верхней панели корпуса расположены разъемы для микрофона и HD Audio и 2 порта USB 3.0.

Уникальности корпусу добавит RGB-подсветка вентилятора, управляемая с помощью светодиодной кнопки на верхней панели – доступны 13 различных режимов. Также поддерживается программная синхронизация подсветки материнской платы.

Левая боковая панель выполнена из закаленного стекла с резиновыми креплениями, правая – из стали.

Корпус Azza Spectra



Тип корпуса — Mid-Tower ATX. Передняя панель Spectra оснащена съемной магнитной сеткой, обеспечивающей хороший поток воздуха и защиту от пыли. Можно настроить цветовые схемы подсветки ячеек панели с помощью встроенных функций. На верхней панели корпуса есть разъемы для микрофона и HD Audio, 1 порт USB 3.0, 2 порта USB 2.0.

Максимальная длина видеокарты - до 290 мм.

Возможности расширения вентиляторов и накопителей информации – такие же, как в Azza Prime.

Левая боковая панель выполнена из закаленного стекла с резиновыми креплениями, правая – из стали.

Корпус Azza Celesta F

Тип корпуса - ATX Mid-Tower. Дизайн передней панели Celesta представляет собой сетчатый светопроводящий лист с мерцающей подсветкой «ночное звездное небо». Для лучшей поддержки охлаждения можно установить: на верхнюю панель 2 вентилятора 120 мм или 2 вентилятора 140 мм, на фронтальную часть до 3 вентиляторов 120 мм или 3 x 140 мм, на заднюю панель 1 вентилятор x 120 мм (в комплект входит один вентилятор 120 мм).

Лоток отсека для накопителей поддерживает 1 жесткий диск 3,5 дюйма или 1 твердотельный накопитель 2,5 дюйма. Верхняя часть отсека для накопителей поддерживает 1 жесткий диск 3,5 дюйма или 1 твердотельный накопитель 2,5 дюйма. Правая боковая панель поддерживает 2 твердотельных накопителя 2,5 дюйма.

Из особенностей корпуса Celesta также стоит отметить: фильтрованную вентиляцию - верхняя и нижняя панели оснащены съемными пылевыми фильтрами, одной магнитной сеткой вверху и стальным лотком внизу, гибкие возможности сборки – в основной отсек можно установить материнские платы с максимальной длиной до 320 мм (E-ATX, ATX, Micro-ATX и Mini-ITX), есть также место для процессорного кулера высотой до 165 мм.

Левая боковая панель выполнена из закаленного стекла с резиновыми креплениями, правая – из стали.

На верхней панели корпуса расположены порты: разъемы для микрофона и HD Audio, 1 порт USB 3.0, 2 порта USB 2.0.

Корпус Azza Eclipse

Тип корпуса - ATX Mid-Tower. Выполнен в премиум-стиле. Передняя панель из матового металла спроектирована так, чтобы был виден предустановленный 120-мм вентилятор с подсветкой ARGB.

Входящий в комплект разветвитель ARGB обеспечивает простоту подключения до 6 устройств ARGB, которыми можно управлять с помощью светодиодной кнопки на верхней панели или персонализировать их с помощью программного обеспечения синхронизации RGB на материнской плате.

Эффективность воздушного потока обеспечивается путем добавления двух вентиляторов размером 120 мм над кожухом блока питания, в результате чего общее количество кулеров может составить до 9 вентиляторов размером 120 мм.

Верхняя и нижняя панели Eclipse оснащены съемными пылевыми фильтрами: магнитным вверху и стальным лотком внизу.

Корпус имеет гибкие возможности для систем хранения: 1 жесткий диск 3,5 дюйма или 1 твердотельный накопитель 2,5 дюйма; верхняя часть отсека для накопителей поддерживает 1 жесткий диск 3,5 дюйма или 1 твердотельный накопитель 2,5 дюйма; правая боковая панель поддерживает 2 твердотельных накопителя 2,5 дюйма.

Максимальная длина видеокарты - до 360 мм.

Левая боковая панель выполнена из закаленного стекла с резиновыми креплениями, правая – из стали.

Корпус оснащен разъемами для микрофона и HD Audio, одним портом USB 3.0 и двумя USB 2.0.

Корпус Azza Hive

Тип корпуса - ATX Mid-Tower. В соответствии с названием этой модели «Улей», всю её переднюю панель покрывает тонкая дышащая сетка в виде «пчелиных сот», которая обеспечивает защиту внутренних компонентов от пыли и приглушает подсветку, идущую изнутри корпуса. Боковые панели выполнены из закаленного стекла с резиновыми креплениями.

Корпус может вместить впечатляющее количество вентиляторов – до 9 штук размером 120 мм (два над кожухом блока питания, еще три спереди и сверху и один предварительно установлен на задней панели).

Hive поддерживает видеокарты длиной до 360 мм и процессорный кулер высотой до 165 мм.

Лоток отсека для дисков поддерживает 1 жесткий диск 3,5 дюйма или 1 твердотельный накопитель размером 2,5 дюйма. Верхняя часть отсека для дисков поддерживает 1 жесткий диск 3,5 дюйма или 1 твердотельный накопитель размером 2,5 дюйма. Правая боковая панель поддерживает два твердотельных накопителя размером 2,5 дюйма.

На верхней панели корпуса есть разъемы для микрофона и HD Audio, 2 порта USB 3.0, 1 порт USB 2.0.

Левая боковая панель выполнена из закаленного стекла с резиновыми креплениями, правая – из стали.