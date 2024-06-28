«Инферит» (ГК Softline) подтвердил совместимость ОС «МСВСфера Сервер» 9 и серверного оборудования Hiper

Российский производитель компьютерной техники, серверного оборудования и инфраструктурного программного обеспечения «Инферит» (ГК Софтлайн) и компания Hiper подтвердили совместимость и корректность работы продуктов ОС «МСВСфера Сервер» 9 и сервера HIPER Server R3 – Advanced (R3-T223225-13). Расширяя экосистему совместимых с решениями «Инферит» продуктов, вендор способствует развитию бизнеса ГК Softline по разработке собственных комплексных ИТ-решений для российского рынка и дружественных стран. Об этом CNews сообщили представители Softline.

Для тестирования системы был предоставлен сервер HIPER Server R3 – Advanced (R3-T223225-13). Модель предназначена для обеспечения бесперебойной работы различных предприятий и сохранности информации. С подробными техническими характеристиками данной конфигурации можно ознакомиться на сайте. Модель отличается надежной сборкой, широкой вариативностью наполнения под потребности каждого конкретного заказчика, эффективным процессором третьего поколения Xeon Scalable.

Главные преимущества оборудования Hiper: kокальный офис в России; iирокая сеть сервисных центров на территории России, Белорусcи и Казахстана; информационная поддержка: технические и иные материалы на русском, русифицированная ОС, необходимое ПО для работы; техническая поддержка согласно потребностям заказчика: наличие подменного фонда, выездное обслуживание, приоритетное обслуживание; расширенная гарантия до трех лет с возможностью расширения до пяти лет.

ОС «МСВСфера Сервер» 9 – это отечественная операционная система на базе ядра Linux, ориентированная на использование в корпоративных информационных системах, российская альтернатива зарубежным серверным ОС уровня Enterprise Linux. Обеспечивает высокий уровень безопасности и производительности. Ее ключевое преимущество – высокая степень совместимости с приложениями и сервисами, работающими на RHEL, CentOS, Oracle Linux и других системах уровня Enterprise Linux. Это значительно упрощает миграцию и позволяет организациям сохранить привычную инфраструктуру при переходе на отечественное ПО. ОС «МСВСфера» включена в реестр российского ПО и является доверенным решением для импортозамещения инфраструктуры.

Положительные результаты тестирования открывают возможность использования ОС «МСВСфера Сервер» на серверах Hiper Server R3. Это позволит заказчикам получить полностью готовое к работе комплексное решение для построения ИТ-инфраструктуры любого масштаба – от небольшого офиса до ЦОД уровня предприятия.

«Уже несколько лет мы активно развиваем направление ИT-продуктов. Мы хотим, чтобы российские компании могли приобретать производительные решения, использовать передовые технологии, индустриальные стандарты и, конечно, получать локализованную поддержку. И основной упор мы делаем на соответствие требованиям именно российского рынка. Мы понимаем, что успех на нем возможен только с учетом запросов клиентов, которые все чаще выбирают российское ПО. Мы планомерно расширяем портфель совместимых и поддерживаемых программных решений для оборудования Hiper. Поэтому для нас очень важно и ценно, что на рынке появляется все больше таких продуктов, как ОС “МСВСфера”, компаний, которые предлагают свои уникальные решения. Наш сервер успешно прошел все тесты с операционной системой “МСВСфера Сервер” 9, и теперь мы можем рекомендовать еще одну совместимую ОС нашим партнерам. Благодаря сотрудничеству с вендором “Инферит” мы в очередной раз убедились, что предлагаем востребованные решения для российского рынка», – сказал технический директор Hiper Валерий Рыжков.

«Мы стремимся обеспечить максимальную совместимость ОС с оборудованием от ведущих вендоров, чтобы заказчики могли выбирать оптимальный аппаратный стек под свои задачи. Серверы HIPER обладают высокой производительностью, надежностью и масштабируемостью. В сочетании с ОС "МСВСфера" они образуют мощную платформу для критичных бизнес-приложений и систем. Уверен, что связка "МСВСфера" и Hiper R3 будет пользоваться высоким спросом среди российских компаний. Теперь у заказчиков есть еще более широкий выбор совместимых и надежных продуктов для построения импортонезависимой ИТ-инфраструктуры», — Дмитрий Баранов, директор продуктов «Инферит ОС».

Программно-аппаратные комплексы на базе ОС «МСВСфера Сервер» и серверов HIPER Server R3 уже доступны для заказа в России.