Быстрее на треть: к летнему сезону МТС разогнала мобильный интернет в историческом центре Кургана

Цифровая экосистема МТС сообщает об усилении LTE-покрытия в Кургане. Модернизация телеком-оборудования позволила увеличить скорость мобильного интернета на треть в Центральном районе города, в том числе в популярных местах отдыха зауральцев и на туристических маршрутах. Об этом CNews сообщили представители МТС.

К началу летнего сезона МТС увеличила скорость мобильного интернета LTE более чем на 30% в прогулочных зонах Кургана – на набережной реки Тобол, в Городском саду, Центральном парке культуры и отдыха, в скверах города и других рекреационных локациях. Улучшения коснулись улиц Ленина, Куйбышева, Коли Мяготина, в том числе популярных у курганцев культурных объектов – кукольного театра «Гулливер», филармонии, театра драмы. Скорость мобильного интернета выросла в многоквартирных домах Центрального района, а также на территории предприятий, расположенных в этой части Кургана.

Быстрый интернет отметят гости Кургана во время знакомства с историей города – высокая скорость мобильного интернета позволит туристам вести стримы в социальных сетях из музея декабристов, расположенном в доме Нарышкина, узнать интересные факты о домах декабристов Розена и Кюхельбекара. Во время прогулки по региональной столице путешественники также смогут найти в интернете истории купцов Корнильцевых, тайны торгового дома Екимова и других купеческих особняков XIX века. Гостям Кургана также станет комфортнее делиться в мессенджерах фотографиями и видеороликами из парка «Царево городище», который знакомит с историей освоения Зауралья.

«Мы постоянно развиваем мобильную и фиксированную связь в Зауралье и учитываем при этом интересы самих курганцев. Усиление покрытия LTE-сети дает нашим абонентам возможность с удобством пользоваться цифровыми сервисами экосистемы МТС и другими онлайн-решениями на высокой скорости, в том числе в часы наибольших нагрузок на сеть. Сейчас мы завершили один из этапов программы развития сети в Кургане и добавили скорости в местах летнего отдыха курганцев и в точках притяжения иногородних туристов. В дальнейшем мы продолжим модернизировать нашу инфраструктуру и наращивать скорость мобильного интернета в столице Зауралья», — отметила руководитель отдела по работе с бизнес-рынком МТС в Курганской области Татьяна Важенина.