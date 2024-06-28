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Цифровизация
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Beeline Cloud запустил бесплатный курс Base cloudfort

Beeline Cloud представил новый бесплатный курс Base cloudfort, направленный на обучение основам ускорения и защиты веб-сайтов, работе с CDN, а также надежному хранению контента и онлайн-трансляциям. Об этом CNews сообщили представители «Билайна».

Курс включает восемь уроков, разработанных экспертами с многолетним опытом, и предлагает теоретические знания и практические примеры. Участники курса первыми получат бесплатный доступ к новому продукту cloudfort, позволяющему создавать S3-хранилища, ускорять веб-ресурсы и защищать их от кибератак.

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