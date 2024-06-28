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Актуальность ИТ-навыков у нетехнических специалистов в России растет

Владение ИТ-навыками приобретает все большее значение для нетехнических специалистов: 70% таких сотрудников считают их ключевым фактором для повышения их конкурентоспособности, выяснили аналитики направления «Высшее образование» школы ИТ-профессий Skillfactory и сервис развития карьеры «Эйч».

Среди наиболее востребованных навыков выделяются аналитика и обработка данных (66%), автоматизация бизнес-процессов (52%), работа с ИИ (48%). Эти направления становятся критически важными в условиях цифровой трансформации бизнеса. Об этом CNews сообщили представители Skillfactory.

Однако, несмотря на растущую значимость ИТ-компетенций, уровень владения ими у нетехнических специалистов остается относительно низким. Только 20% респондентов оценивают свой уровень владения как продвинутый, в то время как 40% ограничиваются базовым использованием офисных программ.

Тем не менее, 85% участников опроса выразили готовность развивать свои ИТ-навыки. Наиболее популярными способами обучения оказались онлайн-курсы (79%) и самообучение (77%), а каждый пятый готов поступить ради этого в университет.

«Спрос на ИТ-компетенции у сотрудников стремительно растет во всех сферах. Так, в 2023 г. работодатели стали в 7,8 раза чаще искать персонал, обладающий навыком работы с ИИ. Специалисты Всемирного экономического форума также подтверждают этот тренд, включая технологическую грамотность и работу с ИИ и Big Data в топ-10 самых востребованных профессиональных навыков в этом году», — сказал Алексей Дворецкий, программный директор школы ИТ-профессий Skillfactory «Высшее образование».

Ожидания от повышения уровня ИТ-навыков у респондентов также высоки. Большинство (80%) уверены, что после их освоения им станет проще выполнять рабочие задания, 45% считают, что смогут перейти работать в корпорацию, столько же — что смогут заниматься более креативными задачами, т.к. рутинную работу получится автоматизировать Помимо этого, почти треть (30%) ожидают увеличения зарплаты, а каждый пятый – повышения в должности.

Однако существуют и препятствия. Основными причинами, по которым специалисты не стремятся осваивать ИТ-компетенции, являются отсутствие запроса со стороны работодателей (24%) и уверенность в том, что их текущие задачи не требуют специализированных знаний (28%). Но актуальные тренды на рынке труда говорят об обратном. Да, пока еще четверть специалистов не видят прямых запросов на ИТ-навыки со стороны своих работодателей, а 28% уверены, что их текущие задачи не требуют специализированных знаний. Но важно понимать, что digital-трансформация стремительно меняет все сферы нашей жизни, и требования к специалистам растут с каждым днем. Уже сейчас владение ИТ-навыками становится не просто конкурентным преимуществом, а необходимым условием для профессионального роста.

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Место проведения опроса: города России с населением от 1 млн человек.

Исследуемая совокупность: экономически активное население России 18-55 лет.

Размер выборки: 1200 респондентов

Время проведения: май 2024 г.

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