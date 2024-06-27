«Улыбка радуги» работает в команде с искусственным интеллектом

Сеть магазинов по уходу за собой «Улыбка радуги» использует нейросеть при создании упаковки собственных торговых марок. Компания доверила искусственному интеллекту генерацию мультипликационных персонажей для детских линеек товаров и включила инструмент в стратегию продвижения. Сейчас доля изображений в визуальной коммуникации детских линеек СТМ, сгенерированных нейросетью, достигает 50%. Об этом CNews сообщили представители сети «Улыбка радуги».

Генеративный искусственный интеллект продемонстрировал выдающиеся результаты, создавая уникальные и запоминающиеся образы в стиле популярной графики Pixar и Disney. Яркий дизайн привлекает внимание покупателей и повышает узнаваемость брендов. Сгенерированных нейросетью персонажей можно будет найти в магазинах «Улыбка радуги», на упаковках детских брендов СТМ: Delicare, Bambolina, Ameli.

«Это новый этап эволюции брендинга, где искусственный интеллект играет не последнюю роль. Нейросеть позволяет не только ускорить процесс разработки дизайна, но и создавать по-настоящему нестандартные решения, которые выделяют наши продукты. За один час работы в команде с нейросетью можно сгенерировать 10-15 изображений, из которых два смогут стать частью готового визуала продукта», – сказала бренд-дизайнер сети магазинов «Улыбка радуги» Анастасия Романова.

При обработке запроса искусственный интеллект анализирует текущие тренды и предпочтения аудитории, что позволяет создать изображения, которые соответствуют ожиданиям потребителей. Персонажи используются в рекламных материалах и на упаковках продуктов брендов СТМ.