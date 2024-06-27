Центральная мониторная станция «Ростеха» для отделений интенсивной терапии успешно испытана в клиниках

Концерн «Радиоэлектронные технологии» (входит в госкорпорацию «Ростех») завершил предклинические испытания первой отечественной центральной мониторной станции (ЦМС) для сбора информации о состоянии пациентов в отделениях интенсивной терапии и реанимации. Оборудование заменит импортные аналоги в российских медицинских учреждениях. Об этом CNews сообщили представители «Ростеха».

Центральная мониторная станция разработана специалистами Уральского приборостроительного завода (входит в КРЭТ) в научном партнерстве с Уральским государственным медицинским университетом. В результате было создано комплексное современное решение для централизованного наблюдения за всеми параметрами жизнедеятельности пациентов.

«Госкорпорация «Ростех» уделяет большое внимание созданию отечественного высокотехнологичного медицинского оборудования. На сегодняшний день зарегистрировано более 150 видов медтехники производства «Ростеха» для кардиологии, хирургии, онкологии, реаниматологии, неонатологии, офтальмологии и других сфер медицины. Успешная реализация проекта КРЭТ по созданию центральной мониторной станции поможет в решении государственных задач по повышению уровня безопасности и независимости информационных и технических изделий. В перспективе ЦМС будет подключаться в систему широкого спектра оборудования разных производителей и моделей, передавать данные в различные медицинские информационные системы. ЦМС также станет ключевым звеном разрабатываемой сегодня «Реанимационной карты» − автозаполняемого листа с данными пациента, получаемыми с различных медицинских устройств», – отметил генеральный директор «Ростех-Медицинские технологии» Сергей Дмитроченко.

Испытания нового оборудования проходили в нескольких уральских клиниках, а также в Амурской областной клинической больнице и длились с мая 2023 г. В них были задействованы врачи-реаниматологи и ИT-специалисты.

В рамках испытаний были успешно исследованы способы подключения к различному медицинскому оборудованию, выполнен тестовый запуск ЦМС с подключением к госпитализированному пациенту: данные передавались по локальной сети больницы.

«ЦМС – это глобальный цифровой проект в области импортозамещения. Оборудование отображает в реальном времени кривые, численные показатели и тревоги, возникающие на медицинской аппаратуре, в том числе на ИВЛ, тем самым позволяя медперсоналу следить за состоянием пациентов и оперативно реагировать. На один монитор может быть выведена информация о 16 пациентах одновременно, всего подключается четыре таких монитора на постах медицинской сестры или в ординаторских. Это открытая система, которая предназначена для работы с медицинскими изделиями различных производителей, накапливая большие данные для последующего анализа и прогнозирования, научных исследований и машинного обучения», – отметил заместитель генерального директора по развитию гражданской продукции и национальных проектов КРЭТ Алексей Мельников.