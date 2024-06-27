CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

ПО Софт Бизнес Кадры Интернет Веб-сервисы Цифровизация Бизнес-приложения
|

«СберОбразование» и Институт психологии РАН будут работать над моделями анализа эмоций

«СберОбразование» и Институт психологии Российской академии наук заключили соглашение о стратегическом партнерстве. Стороны договорились внедрять и развивать новые образовательные модели и программы, современные технологии онлайн-обучения, в том числе с использованием искусственного интеллекта. Одна из областей применения — в ИИ-cервисе «Ассистент преподавателя», созданном специалистами Академической лаборатории «СберОбразования» и ведущими научными центрами. Он помогает педагогам проводить самоанализ, рефлексировать и наблюдать за динамикой своего профессионального роста. Об этом CNews сообщили представители «СберОбразования».

Психологи и психолингвисты Института психологии РАН создают модели анализа состояний человека. Например, определения состояний утомления, внушаемости (действий и решений по чужой воле) или транса (погружённости в себя) по речи, телесной выразительности, содержанию диалогов.

Дмитрий Ушаков, директор Института психологии РАН: «Мы договорились о создании моделей детекции различных значимых для учебы состояний преподавателя. Это сложные языки описания, классификации состояний, которыми владеет наука. Нам предстоят работы со сбором эмпирических массивов, разметкой, апробацией, экспертизой и многим другим. Результаты, мы уверены, порадуют пользователей "Ассистента преподавателя"».

Владислав Кожемякин, директор платформы, «СберОбразование»: «Мы активно развиваем наш сервис, и педагоги, которые им пользуются, обращаются к нам с просьбой, чтобы «Ассистент преподавателя» мог определять разные эмоции и состояния во время занятия, например, эмоциональное утомление или увлечённость. Это сложная, но решаемая техническая задача. Экспертиза Института психологии РАН позволит нам создать различные модели состояний человека и обучить AI-сервис их выявлять. Рассчитываем, что наши совместные усилия принесут пользу педагогическому сообществу в будущем».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Крупный ритейл переходит на российские платформы электронной коммерции

«Софтлайн» потратила миллиарды, скупая суверенный долг России

Как автоматизировать учет персональных данных и избежать штрафов за их утечку

В России разработали математическую модель идеального автоматизированного склада

Как в «Норникеле» объединили все корпоративные сервисы на одной платформе

Производители электроники просят расширить им льготы и избавить их от маркировки продукции

MARKET.CNEWS

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Обзор беспроводного робота-газонокосилки Dreame Roboticmower A1: первый тест в России

От культиватора до электроножниц: 10 электрических гаджетов для сада и огорода

Обзор робота-мойщика окон HOBOT S6 Pro: умный помощник

Показать еще

Наука

Внутри алмаза обнаружен иноземный минерал с необычным составом

Переворот в физике: найдены доказательства существования гравитона

Астрофизики запечатлели окончание формирования планеты из диска газа и пыли
Показать еще
True Tech Day 2024 True Tech Day 2024