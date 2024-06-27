«СберОбразование» и Институт психологии РАН будут работать над моделями анализа эмоций

«СберОбразование» и Институт психологии Российской академии наук заключили соглашение о стратегическом партнерстве. Стороны договорились внедрять и развивать новые образовательные модели и программы, современные технологии онлайн-обучения, в том числе с использованием искусственного интеллекта. Одна из областей применения — в ИИ-cервисе «Ассистент преподавателя», созданном специалистами Академической лаборатории «СберОбразования» и ведущими научными центрами. Он помогает педагогам проводить самоанализ, рефлексировать и наблюдать за динамикой своего профессионального роста. Об этом CNews сообщили представители «СберОбразования».

Психологи и психолингвисты Института психологии РАН создают модели анализа состояний человека. Например, определения состояний утомления, внушаемости (действий и решений по чужой воле) или транса (погружённости в себя) по речи, телесной выразительности, содержанию диалогов.

Дмитрий Ушаков, директор Института психологии РАН: «Мы договорились о создании моделей детекции различных значимых для учебы состояний преподавателя. Это сложные языки описания, классификации состояний, которыми владеет наука. Нам предстоят работы со сбором эмпирических массивов, разметкой, апробацией, экспертизой и многим другим. Результаты, мы уверены, порадуют пользователей "Ассистента преподавателя"».

Владислав Кожемякин, директор платформы, «СберОбразование»: «Мы активно развиваем наш сервис, и педагоги, которые им пользуются, обращаются к нам с просьбой, чтобы «Ассистент преподавателя» мог определять разные эмоции и состояния во время занятия, например, эмоциональное утомление или увлечённость. Это сложная, но решаемая техническая задача. Экспертиза Института психологии РАН позволит нам создать различные модели состояний человека и обучить AI-сервис их выявлять. Рассчитываем, что наши совместные усилия принесут пользу педагогическому сообществу в будущем».